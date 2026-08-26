Paula Fernandes volta a Barretos e fala sobre machismo no sertanejo, política e IA na música: 'Talvez eu seja real demais'

Talvez eu seja real demais, e não sei se as pessoas estão preparadas. Vão continuar falando um monte de coisas, mas não vou mudar. Passei por muita dificuldade, por muita coisa, só não passei fome por causa da minha mãe. Mas superei tudo e estou aqui. Se é para motivar as pessoas, gente, todo mundo tem problema, mas o importante é saber que sempre tem o dia seguinte e a gente consegue se superar. Acho muito legal ter esse papo, porque estou aqui para falar de música, mas é muito bom imaginar que posso agregar algum valor à vida de alguém.