Sócios pedem afastamento de vice do Flamengo e citam atuação em SAF do Santos





A transferência do volante Zé Lucas para o Cruzeiro é citada no documento. O jogador, que estava no Sport, foi alvo do Flamengo nesta janela de transferência, mas acertou com o clube mineiro. É apontada uma publicação de 29 de julho "em que o escritório se vangloria de ter 'assessorado a transferência do atleta Zé Lucas do Sport Club do Recife para o Cruzeiro Esporte Clube', configurando atuação direta entre clubes concorrentes no próprio mercado nacional".