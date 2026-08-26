Sócios pedem afastamento de vice do Flamengo e citam atuação em SAF do Santos

Integrantes de grupos políticos do Flamengo fizeram um requerimento para o afastamento de Marcos Motta, vice-presidente de Administração do clube. Uma das bases do pedido é a atuação de Motta "no mercado do futebol, SAFs e transferências", e apontam para formação da SAF do Santos, que tem participação do escritório do dirigente.
"Cita-se, como exemplo de movimentos recentes no mercado em que bancas do porte da do Representado atuam ativamente, a formatação da SAF do Santos Futebol Clube, que no início de agosto de 2026 (dias atrás) assinou termo de compromisso para a venda de seu controle, transações estas que contam com o assessoramento especializado do representado, em razão de expertise central oferecida publicamente pelo escritório em questão", diz trecho do documento.
O pedido é para o afastamento e impedimento preventivo de Marcos Motta de todas as suas funções, assentos e cargos nos Conselhos. O documento pede a intimação de Motta para "esclarecer seus vínculos comerciais com outros clubes do Brasil e do mundo, apresentando inclusive os contratos". Constam nas assinaturas os grupos FlaFut, NossoFla, PróFla, Sempre Flamengo, Sinergia, Vanguarda e Vencer.
Uma das justificativas é o conflito de interesse e uso de informações confidenciais. Alega-se que Motta "possui acesso irrestrito a informações estritamente confidenciais referentes a valores, orçamentos, limites salariais, teto financeiro, alvos prioritários no mercado" do Flamengo, e "o uso de tais dados sensíveis para balizar negociações do seu escritório prejudicará frontalmente o Flamengo em suas transações, retirando nossa vantagem competitiva e inflacionando valores em prejuízo do patrimônio rubro-negro".
A transferência do volante Zé Lucas para o Cruzeiro é citada no documento. O jogador, que estava no Sport, foi alvo do Flamengo nesta janela de transferência, mas acertou com o clube mineiro. É apontada uma publicação de 29 de julho "em que o escritório se vangloria de ter 'assessorado a transferência do atleta Zé Lucas do Sport Club do Recife para o Cruzeiro Esporte Clube', configurando atuação direta entre clubes concorrentes no próprio mercado nacional".
Outras movimentações no mercado também são descritas. Além de transferências de jogadores, as assessorias ao Santa Cruz e ao Amazonas para transformação em SAF.
Os sócios lembram o caso do ex-presidente Rodolfo Landim. O documento ressalta que, após mudança na regra estatutária, Landim foi afastado por "figurar como sócio de uma empresa de consultoria (LG2) que prestava serviços opinativos - expressamente sem qualquer poder de deliberação ou gestão - à SAF da Associação Desportiva Confiança, um clube do Estado de Sergipe que nem sequer disputa a mesma divisão do Flamengo".
"Marcos Motta presta consultoria, elabora pareceres, estrutura SAFs de concorrentes diretos (como o Santos F.C.) e se gaba nas redes sociais de atuar na linha de frente na compra e venda de jogadores e técnicos no mercado mundial da bola", diz outro trecho do documento
A reportagem procurou Marcos Motta, mas não obteve resposta até o fechamento do material. Caso haja manifestação, a matéria será atualizada.