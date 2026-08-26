Ex-jogador é condenado a 19 anos de prisão por morte de jovem no ES

O ex-jogador de futebol de areia Eduardo do Nascimento Oliveira Santos, o Dudinha, foi condenado em júri popular realizado em Vitória nesta quarta-feira (26), a 19 anos, 4 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato de uma jovem de 17 anos.





Após a leitura da sentença o réu, que respondia ao processo em liberdade, foi detido e encaminhado ao sistema prisional, o que causou comoção aos familiares.





Raíra Timoteo Correa foi assassinada por vários disparos de arma de fogo em 2011, em Caratoíra, Vitória.





Duas pessoas foram acusadas pelo crime em denúncia do Ministério Público do Espírito santo (MPES). Um deles foi o ex-jogador, que se mudou para o Rio de Janeiro, onde atuou em times como Botafogo, segundo depoimento prestado à Polícia Civil.





O outro é Felipe Almeida dos Santos, o Chaves, que acabou sendo morto em março de 2012. A motivação seria uma dívida de drogas de R$ 200. A vítima seria uma usuária.





O ex-jogador é representado pelo advogado Alexsandro Camargo Silvares. Ele informou que respeita a decisão dos jurados, mas que irá recorrer contra a decisão. Um dos pontos será o pedido de nulidade do júri em decorrência de uma manifestação da irmã da vítima nas redes sociais.





"Ela se manifestou em publicação sobre o júri, informando que gostaria de a Justiça fosse feita. Respeitamos os familiares da vítima, mas entendemos que, ao externar o seu sentimento, o depoimento dela foi comprometido", explicou Silvares.





Outro ponto que será alvo de recurso é o que trata da pena aplicada a Eduardo. Segundo ele, os jurados acolheram a tese de que ele teve uma menor participação no crime o que resulta em uma redução da pena. "Neste caso, o magistrado poderia ter aplicado a maior redução, o que não aconteceu", informou.





Eduardo tinha 18 anos quando o crime aconteceu. Segundo Silvares, atualmente, ele era microempreendedor, casado, com filho e morava em São Paulo.



