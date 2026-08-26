Desvio da BR 259 em João Neiva deve ser liberado até sexta

O desvio construído ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, deve ser liberado para o tráfego de veículos até a próxima sexta-feira (28).





O novo trecho deve facilitar o deslocamento de motoristas que, desde a interdição total do km 15, precisam utilizar rotas alternativas. Os trajetos recomendados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acrescentam até 74 quilômetros às viagens.





Segundo o superintendente do DNIT, Romeu Scheibe, a etapa de terraplanagem do desvio está prestes a ser concluída. Na sequência, será iniciada a pavimentação com asfalto. "Estamos em ritmo acelerado para executar o desvio no menos tempo possível", destacou.