AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Estradas

Desvio da BR 259 em João Neiva deve ser liberado até sexta

O novo trecho deve facilitar o deslocamento de motoristas que, desde a interdição total do km 15, precisam utilizar rotas alternativas

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 18:22

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

26 ago 2026 às 18:22
Segundo DNIT, obra está na fase de terraplanagem.
Desvio é construído ao lado de viaduto interditado |  Leitor A Gazeta

O desvio construído ao lado de um viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, deve ser liberado para o tráfego de veículos até a próxima sexta-feira (28).


O novo trecho deve facilitar o deslocamento de motoristas que, desde a interdição total do km 15, precisam utilizar rotas alternativas. Os trajetos recomendados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acrescentam até 74 quilômetros às viagens.


Segundo o superintendente do DNIT, Romeu Scheibe, a etapa de terraplanagem do desvio está prestes a ser concluída. Na sequência, será iniciada a pavimentação com asfalto. "Estamos em ritmo acelerado para executar o desvio no menos tempo possível", destacou.

Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva

Com a construção do desvio, também chamado de bypass, será possível trafegar pela BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado.

Veja Também 

Bloqueio começou na tarde desta terça-feira (18).

Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

DNIT orienta que motoristas usem rotas alternativas.

BR 259: motoristas enfrentam horas a mais na estrada após interdição

Agentes da Prefeitura de João Neiva ficalizam acesso a rota alternativa para evitar entrada de veículos pesados.

Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

João Neiva Estradas BR 259 Obras DNIT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canela faz bem para quê? Conheça 7 benefícios da especiaria para a saúde
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura alerta para golpe do falso atendimento do Cras em Cachoeiro
Diego Araujo de Oliveira e Josselio Silva Santos não se conheciam e discutiram após a vítima não aceitar uma partida valendo dinheiro
Recusa em jogar sinuca valendo dinheiro termina em morte no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados