Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

Com o início da interdição total de um viaduto da BR 259 nesta terça-feira (18), os municípios de João Neiva e Linhares, no Norte do Espírito Santo, passaram a receber um volume maior de motoristas que utilizam as rotas alternativas para contornar o trecho bloqueado.
O bloqueio total ocorreu após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificar uma falha estrutural no viaduto sobre o Córrego Treviso Grande, localizado no quilômetro 15 da rodovia, em João Neiva.
Uma das rotas alternativas, exclusiva para veículos de pequeno porte, leva os condutores por um percurso pelos distritos rurais de Acioli e Demétrio Ribeiro, em João Neiva. Segundo a prefeitura, porém, o volume de trânsito está além do que a cidade comporta. "Até colocamos materiais na entrada de Acioli para impedir que caminhões avancem", afirmou o secretário municipal de Agricultura, Júnior Deambrosio.
Segundo o secretário, a interdição também afeta o comércio às margens da rodovia e a "Rota do Queijo", circuito gastronômico e turístico da região.
Para amenizar os transtornos, o DNIT informou que, nos próximos 15 dias, será construído um desvio ao lado do viaduto interditado para permitir que o tráfego volte a passar pela própria BR 259.
O chamado bypass permitirá a circulação pela BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado. O tráfego, porém, será feito de forma diferente da habitual, com velocidade reduzida e controle, segundo o órgão.
Até que o desvio local fique pronto, os motoristas precisarão utilizar as rotas alternativas indicadas pelo DNIT para contornar o trecho interditado. (Confira aqui todas as rotas)
A interdição do viaduto começou na tarde desta terça-feira (18), após avaliações técnicas identificarem uma falha estrutural. Segundo o DNIT, a medida é preventiva e foi adotada para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que trabalham no local.