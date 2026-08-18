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Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

O bloqueio total ocorreu após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificar uma falha estrutural no viaduto sobre o Córrego Treviso Grande

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 20:47

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

18 ago 2026 às 20:47
Agentes da Prefeitura de João Neiva ficalizam acesso a rota alternativa para evitar entrada de veículos pesados.
Prefeitura de João Neiva fiscaliza rota alternativa para evitar entrada de veículos pesados | Prefeitura de João Neiva

Com o início da interdição total de um viaduto da BR 259 nesta terça-feira (18), os municípios de João Neiva e Linhares, no Norte do Espírito Santo, passaram a receber um volume maior de motoristas que utilizam as rotas alternativas para contornar o trecho bloqueado.


O bloqueio total ocorreu após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificar uma falha estrutural no viaduto sobre o Córrego Treviso Grande, localizado no quilômetro 15 da rodovia, em João Neiva. 

Uma das rotas alternativas, exclusiva para veículos de pequeno porte, leva os condutores por um percurso pelos distritos rurais de Acioli e Demétrio Ribeiro, em João Neiva. Segundo a prefeitura, porém, o volume de trânsito está além do que a cidade comporta. "Até colocamos materiais na entrada de Acioli para impedir que caminhões avancem", afirmou o secretário municipal de Agricultura, Júnior Deambrosio.


Segundo o secretário, a interdição também afeta o comércio às margens da rodovia e a "Rota do Queijo", circuito gastronômico e turístico da região.

Transtornos também em Linhares
Linhares também registrou aumento do tráfego após o início da interdição. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Detro), Eliézio Carvalho, afirmou que a equipe foi surpreendida pela mudança.

"Fomos pegos de surpresa com esse aumento do fluxo provocado pelas obras na BR 259. Neste primeiro momento, nossa equipe está nas ruas orientando os motoristas, principalmente os veículos pesados, para evitar que eles entrem nas avenidas do Centro de Linhares e acabem provocando ainda mais congestionamentos", afirmou.

Agentes estão atuando na Avenida Augusto Pestana, próximo à saída da ponte sobre o Rio Pequeno e ao acesso da ES 248, para orientar os condutores.

A orientação é que caminhões e outros veículos de grande porte acessem a Rua João Felipe Calmon e sigam até o ponto final, evitando a entrada nas principais vias da região central de Linhares.

Para quem segue para o Norte do Espírito Santo, a recomendação é acessar o viaduto da cidade, fazer a rotatória na entrada do bairro Aviso e seguir pela Avenida Samuel Batista Cruz, que margeia a BR 101.

Já os motoristas que seguem em direção a Vitória devem fazer a rotatória na entrada do bairro Aviso e seguir pelas vias indicadas até chegar à Avenida Governador Carlos Lindenberg, passando pela Rua João Felipe Calmon e pela Avenida Governador Santos Neves. Em seguida, devem acessar o viaduto e a Ponte Joaquim Calmon para chegar à BR 101.
O que diz o DNIT
Segundo DNIT, viaduto possui falha estrutural.
Fissura em viaduto interditado pelo DNIT Heriklis Douglas

Para amenizar os transtornos, o DNIT informou que, nos próximos 15 dias, será construído um desvio ao lado do viaduto interditado para permitir que o tráfego volte a passar pela própria BR 259.


O chamado bypass permitirá a circulação pela BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado. O tráfego, porém, será feito de forma diferente da habitual, com velocidade reduzida e controle, segundo o órgão.


Até que o desvio local fique pronto, os motoristas precisarão utilizar as rotas alternativas indicadas pelo DNIT para contornar o trecho interditado. (Confira aqui todas as rotas)


A interdição do viaduto começou na tarde desta terça-feira (18), após avaliações técnicas identificarem uma falha estrutural. Segundo o DNIT, a medida é preventiva e foi adotada para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que trabalham no local.

Veja Também 

Bloqueio começou na tarde desta terça-feira (18).

Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva

Desvio será construído na BR 259 após interdição em João Neiva

Ônibus da Viação Águia Branca

Interdição de viaduto na BR 259 altera viagens de ônibus no ES

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