Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

Linhares também registrou aumento do tráfego após o início da interdição. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Detro), Eliézio Carvalho, afirmou que a equipe foi surpreendida pela mudança.





"Fomos pegos de surpresa com esse aumento do fluxo provocado pelas obras na BR 259. Neste primeiro momento, nossa equipe está nas ruas orientando os motoristas, principalmente os veículos pesados, para evitar que eles entrem nas avenidas do Centro de Linhares e acabem provocando ainda mais congestionamentos", afirmou.





Agentes estão atuando na Avenida Augusto Pestana, próximo à saída da ponte sobre o Rio Pequeno e ao acesso da ES 248, para orientar os condutores.





A orientação é que caminhões e outros veículos de grande porte acessem a Rua João Felipe Calmon e sigam até o ponto final, evitando a entrada nas principais vias da região central de Linhares. .





Para quem segue para o Norte do Espírito Santo, a recomendação é acessar o viaduto da cidade, fazer a rotatória na entrada do bairro Aviso e seguir pela Avenida Samuel Batista Cruz, que margeia a BR 101.





Já os motoristas que seguem em direção a Vitória devem fazer a rotatória na entrada do bairro Aviso e seguir pelas vias indicadas até chegar à Avenida Governador Carlos Lindenberg, passando pela Rua João Felipe Calmon e pela Avenida Governador Santos Neves. Em seguida, devem acessar o viaduto e a Ponte Joaquim Calmon para chegar à BR 101.