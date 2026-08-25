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Poste em risco

Defesa Civil alerta para risco de queda de poste em Marataízes

Publicado em

25 ago 2026 às 16:20
A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar
Durante vistoria, foi identificado deterioriação na estrutura e possibilidade de desprendimento das partes do concreto Reprodução | Defesa Civil Municipal de Marataízes

A Defesa Civil Municipal de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o risco de queda de um poste no bairro Barra de Itapemirim. A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar, apresenta sinais de deterioração e risco de desprendimento de partes do concreto, conforme constatado durante uma vistoria.


Segundo a Defesa Civil, uma equipe de iluminação pública foi acionada para substituir o poste até o fim desta terça-feira. Até a conclusão do serviço, o órgão orienta moradores e pedestres a evitarem permanecer ou circular nas proximidades da estrutura.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fogo

Incêndio atinge lanchonete dentro da rodoviária de Aracruz; veja vídeo

Publicado em 25/08/2026 às 14:18

Um incêndio atingiu o interior de uma lanchonete localizada na rodoviária de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas em uma área próxima a uma panela elétrica. Ninguém ficou ferido.


O calor provocado pelo fogo fez com que os vidros de duas básculas se rompessem. A fiação elétrica de uma lâmpada que ficava próxima à panela também foi danificada pelas chamas e pelo calor.


Ainda de acordo com os Bombeiros, houve grande quantidade de fumaça no ambiente e espalhamento de óleo durante o incêndio. A reportagem de A Gazeta procurou a administração da lanchonete, mas não recebeu retorno até a última atualização.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente na ES 488

Caminhoneira tomba carreta após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro

Publicado em 25/08/2026 às 14:08
Caminhoneira tomba veículo após parar para evitar atropelamento em Cachoeiro
Caminhoneira tomba veículo após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma caminhoneira de 45 anos ficou ferida após a carreta que conduzia tombar depois de uma freada brusca para evitar o atropelamento de um motociclista, na manhã desta terça-feira (25), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


O acidente aconteceu nas proximidades de uma empresa de mármore. Segundo a Polícia Militar, a motorista seguia no sentido BR 101 – Cachoeiro quando viu um motociclista cair na pista. Para não atingi-lo, ela fez uma manobra e parou a carreta, que estava carregada com um bloco de pedra.


A caminhoneira relatou aos policiais que, após a parada, o veículo começou a deslizar para o lado direito por causa da quantidade de barro na pista, proveniente das obras realizadas no trecho. A carreta acabou tombando às margens da rodovia. A pista não precisou ser interditada. Funcionários da empresa responsável pelas obras fizeram a sinalização do local e auxiliaram no controle do trânsito.


A motorista sofreu um corte no supercílio e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O filho da caminhoneira também foi ao local para organizar a remoção do veículo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Adote um "aumigo"

Próximo final de semana com duas feiras de adoções de pets em Cariacica

Publicado em 25/08/2026 às 11:48
Evento de adoção terá mais de 30 animais em busca de um novo lar neste fim de semana
Evento de adoção terá mais de 30 animais em busca de um novo lar neste fim de semana Letícia Santos | Prefeitura de Cariacica

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá duas oportunidades no próximo final de semana, no município de Cariacica. No sábado (29), a Feira de Adoção será realizada no primeiro piso do Shopping Moxuara, das 9h às 13h. Já no domingo (30), a ação acontece ao ar livre, na Orla de Cariacica, das 6h às 12h.


Os eventos são promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). No primeiro dia, 20 animais estarão à espera de um lar. O segundo dia contará com outros 15 animais disponíveis, além de recreação, pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis para as crianças. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Os interessados também passarão por uma entrevista com a equipe técnica responsável, para garantir que a adoção seja consciente e que os animais encontrem um lar seguro e adequado.

Serviço 

Evento de adoção de animais

  • Sábado (29)
Local: primeiro piso do Shopping Moxuara (na parte externa, onde fica o playground)
Horário: das 9h às 13h
20 animais disponíveis


  • Domingo (30)
Local: Orla de Cariacica
Horário: das 6h às 12h
15 animais disponíveis

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Feminicídio em Montanha

Polícia procura suspeito de matar namorada e esconder corpo em geladeira no ES

Publicado em 25/08/2026 às 11:30
Caso aconteceu no centro de Montanha. Benedita de Jesus Rodrigues, era natural de nanuque (MG), e mantinha um relacionamento com o suspeito
Silas Santos Fontoura, de 40 anos, é procurado pelo feminicídio de Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil procura Silas Santos Fontoura, de 40 anos, suspeito de matar a namorada, Benedita de Jesus Rodrigues, de 59, encontrada dentro de uma geladeira em uma residência no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi localizado na noite de sexta-feira (21), após a mulher ficar cerca de uma semana desaparecida.


Benedita era natural de Nanuque, em Minas Gerais, e mantinha um relacionamento com Silas, mas os dois não moravam juntos. Segundo as investigações, ela foi vista pela última vez no sábado (15).


Ainda de acordo com a Polícia Civil, um vizinho, que também era locador do imóvel, questionou Silas sobre o desaparecimento da mulher. O suspeito teria dito que Benedita havia retornado para a cidade natal. Na terça-feira (18), ele pediu uma bicicleta emprestada ao homem e não foi mais visto.


Desconfiado, o locador entrou no imóvel na sexta-feira (21) e encontrou o corpo de Benedita dentro da geladeira. Após a descoberta, policiais constataram que Silas é procurado pela Justiça da Bahia desde agosto de 2025 por outro homicídio.


A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a localizar o suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Delegacia de Polícia de Montanha.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Abastecimento

Seca faz água do mar invadir Rio Cricaré e São Mateus pede economia de água

Publicado em 25/08/2026 às 10:25
Ele atravessa o interior capixaba, passa pela área urbana e histórica de São Mateus e deságua no Oceano Atlântico em Conceição da Barra
Bacia do Rio Cricaré é a segunda maior do Espírito Santo Crédito: Eduardo Lucas

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o avanço da água do mar sobre o Rio Cricaré. Segundo o município, o fenômeno está relacionado ao período de estiagem e já afeta pontos utilizados para a captação de água.


De acordo com a administração municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), responsável pelo abastecimento, realizou monitoramento e identificou níveis de salinidade acima do limite permitido em alguns pontos de captação.


Diante da situação, a prefeitura orienta que os moradores racionem o uso da água e evitem desperdícios. O município informou que continua acompanhando as condições do rio e adotando medidas para garantir o abastecimento.


A prefeitura pediu a colaboração da população e reforçou a importância do uso consciente da água durante o período de estiagem.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fluxo intenso

Trânsito intenso provoca retenção na Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em 25/08/2026 às 08:41
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória Leitor A Gazeta

Um trânsito intenso foi registrado na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (25). Imagens enviadas à reportagem mostram uma longa fila de veículos na via. No site da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi possível constatar uma retenção nas duas faixas para fluxo de carros na via por volta das 8h30. 

Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória Ceturb-ES

A Ceturb-ES informou que três ocorrências foram registradas na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória: um acidente sem vítimas e dois veículos que sofreram pane. Após os atendimentos, as pistas foram liberadas.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Vídeo

Filhote de gato é resgatado após passar dois dias preso em buraco em Colatina; veja o vídeo

Publicado em 24/08/2026 às 21:10

Um filhote de gato foi resgatado após passar dois dias preso em um buraco no bairro Alto Vila Nova, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (24). (Veja acima)


Segundo informações da Polícia Militar, o resgate foi desencadeado por um policial militar. Quando soube da situação do felino, o agente acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. Os socorristas conseguiram alcançar o animal e retirá-lo do buraco com vida.

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Geovane Ribeiro de Freitas

Bombeiro morre enquanto fazia esteira na academia de quartel em Aracruz

O jovem é morador de Aimorés, em Minas Gerais, e costuma fazer o mesmo trajeto durante a semana. Na noite do acidente, ele seguia para um posto de gasolina onde trabalha quando se deparou com a linha.

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Vítima foi resgatada no domingo (23) e levada pelo Notaer a hospital na Serra.

Morre homem que teve 70% do corpo queimado em Aracruz

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte do ES

Morre homem que teve 70% do corpo queimado em Aracruz

Publicado em 24/08/2026 às 19:14

Um homem em situação de rua que teve 70% do corpo queimado em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, morreu nesta segunda-feira (24). Ele havia sido resgatado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) na tarde de domingo (23) e levado de helicóptero ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras. (Veja acima)


A morte foi confirmada por uma familiar da vítima. De acordo com a parente, o homem teria sofrido as queimaduras após um outro indivíduo que vive na rua jogar álcool sobre o corpo dele e atear fogo. O crime ainda é investigado.


Após o ocorrido, a vítima foi socorrida em estado gravíssimo. Segundo o Notaer, o homem já estava intubado quando foi transportado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

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De acordo com o NOTAER, teve que ser entubada no local do atendimento.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Ato de coragem

Rins de agricultor são captados no ES e encaminhados para MT

Publicado em 24/08/2026 às 18:33
Ele era solteiro e não tinha filhos. A família não informou o motivo da internação.
Claudino Diirr Júnior, de 50 anos, estava internado em Cachoeiro de Itapemirim desde o início do mês e teve os órgãos doados após decisão da família Acervo familiar

Dois rins foram captados para doação nesta segunda-feira (24), no Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os órgãos foram doados por Claudino Diirr Júnior, de 50 anos, que estava internado na unidade desde o dia 7 de agosto de 2026 e teve a morte encefálica confirmada no fim de semana. Ele era solteiro e não tinha filhos. A família não informou o motivo da internação.


De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, após a confirmação da morte encefálica, a família foi procurada pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e consultada sobre a possibilidade de doação.


Com a autorização dos familiares, os rins foram captados e encaminhados para o Estado de Mato Grosso. Ana Paula Diirr, técnica em radiologia e sobrinha de Claudino, afirmou que a doação representa, para a família, um gesto de fé e solidariedade com pessoas que aguardam por um transplante.


“É uma forma também do meu tio renascer em outras pessoas, né? Dando a vida para essas outras pessoas, para elas continuarem vivendo”, disse.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Jovem fica ferido após bater moto em pilastra de muro em Ibatiba

Publicado em 24/08/2026 às 16:52

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após bater contra a pilastra do portão de uma casa na região de Santa Clara, em Ibatiba, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (24). Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, o jovem trafegava em alta velocidade e, ao tentar ultrapassar um veículo, atingiu o meio-fio, perdeu o controle da motocicleta e bateu contra o muro.


O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.


Segundo a PM, a motocicleta estava com o licenciamento atrasado e foi removida para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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