Defesa Civil alerta para risco de queda de poste em Marataízes

A Defesa Civil Municipal de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o risco de queda de um poste no bairro Barra de Itapemirim. A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar, apresenta sinais de deterioração e risco de desprendimento de partes do concreto, conforme constatado durante uma vistoria.
Segundo a Defesa Civil, uma equipe de iluminação pública foi acionada para substituir o poste até o fim desta terça-feira. Até a conclusão do serviço, o órgão orienta moradores e pedestres a evitarem permanecer ou circular nas proximidades da estrutura.