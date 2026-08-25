Exposição com 80 obras de Picasso chega ao ES com entrada gratuita

Olhos fora do lugar, rostos fragmentados, formas que parecem mudar diante de quem observa. Mais de 50 anos depois da morte de Pablo Picasso, o universo inquieto de um dos artistas mais influentes do século XX desembarca em Vitória.





A partir desta quarta-feira (26), o Espaço Cultural do Palácio Anchieta recebe “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”, exposição gratuita que reúne 80 obras do artista espanhol e fica em cartaz até 16 de outubro. Parte do acervo, vindo de coleções particulares italianas, é inédita no Brasil.





Ao todo, são 120 obras que ajudam a contar não apenas a história de Picasso, mas também do universo criativo que se formou ao redor dele. Fotografias, gravuras e cerâmicas dividem espaço com trabalhos de artistas que atravessaram sua vida e sua produção, como Dora Maar e Françoise Gilot.





É uma oportunidade de olhar para além das imagens que transformaram Picasso em um dos nomes mais reconhecidos da arte moderna e encontrar também as relações, influências e experimentações que ajudaram a construir sua trajetória.