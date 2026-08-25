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Nova era

Pitty volta a Vitória após 10 anos para show de nova turnê; veja quando

Cantora será atração principal da segunda edição do AeroRock e apresentará ao público capixaba músicas de seu novo álbum
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 10:00

Pitty volta a Vitória após 10 anos com nova turnê
Pitty volta a Vitória após 10 anos com nova turnê Ronny Santos/Folhapress

Depois de dez anos sem fazer show em Vitória, Pitty está de volta à capital capixaba. A cantora será a atração principal da segunda edição do AeroRock, marcada para o dia 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Os ingressos começam a ser vendidos em 1º de setembro.


O reencontro acontece em uma fase nova da carreira da artista. Em 16 de outubro, Pitty lança seu sexto álbum de inéditas, “⚡︎ PITTY ⚡︎”, primeiro trabalho do tipo em sete anos. No dia seguinte, a cantora estreia a turnê do disco em São Paulo. Vitória está entre as dez primeiras cidades confirmadas para receber o novo espetáculo.


As faixas do álbum estarão no centro do repertório, mas os fãs também poderão esperar músicas que marcaram as mais de duas décadas de carreira da cantora, como “Máscara”, “Admirável Chip Novo”, “Equalize”, “Na Sua Estante”, “Me Adora” e “Teto de Vidro”.

Sinto que esse disco tem coisas que sempre quis fazer, e que agora se mostra: estar entre a roda e a pista, entre o peso e a intimidade, com letras onde abri o coração sem medo. E sinto também que são músicas feitas para compartilhar no coletivo, no ao vivo

Pitty 

AeroRock chega à segunda edição

A apresentação também marca o retorno do AeroRock, que estreou em julho com ingressos esgotados. Na primeira edição, Humberto Gessinger foi a principal atração, com a turnê de despedida “Acústicos Engenheiros do Hawaii”.

Na primeira edição do AeroRock, Humberto Gessinger foi a principal atração
Na primeira edição do AeroRock, Humberto Gessinger foi a principal atração Marcela Sampaio

O festival ocupa as áreas interna e externa do Espaço Patrick Ribeiro e aposta em uma programação prolongada dedicada ao rock. Para a segunda edição, Pitty é o primeiro nome confirmado. As demais atrações do line-up ainda serão anunciadas.


O show em Vitória será realizado menos de dois meses após o lançamento do novo disco. Para Pitty, levar as músicas para os palcos será uma maneira de descobrir uma nova dimensão do trabalho.


“Não vejo a hora de estar no palco e estou curiosa pra ver como esse disco se manifesta no corpo e nas pessoas. Logo mais vamos descobrir como esse disco se transforma quando encontra o público”, diz.


Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h do dia 1º de setembro, pela Zig.Tickets. Também haverá venda presencial, sem cobrança de taxa, na 247 Bebidas Vitória.

Serviço

2ª edição do AeroRock – Pitty em Vitória
Data: 5 de dezembro (sábado)
Local: Espaço Patrick Ribeiro – Aeroporto de Vitória
Demais atrações: serão divulgadas posteriormente
Início das vendas: 1º de setembro, às 12h
Venda on-line: Zig.Tickets
Venda presencial: 247 Bebidas Vitória, sem taxa

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