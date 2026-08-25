Pitty volta a Vitória após 10 anos para show de nova turnê; veja quando

Depois de dez anos sem fazer show em Vitória, Pitty está de volta à capital capixaba. A cantora será a atração principal da segunda edição do AeroRock, marcada para o dia 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Os ingressos começam a ser vendidos em 1º de setembro.





O reencontro acontece em uma fase nova da carreira da artista. Em 16 de outubro, Pitty lança seu sexto álbum de inéditas, “⚡︎ PITTY ⚡︎”, primeiro trabalho do tipo em sete anos. No dia seguinte, a cantora estreia a turnê do disco em São Paulo. Vitória está entre as dez primeiras cidades confirmadas para receber o novo espetáculo.





As faixas do álbum estarão no centro do repertório, mas os fãs também poderão esperar músicas que marcaram as mais de duas décadas de carreira da cantora, como “Máscara”, “Admirável Chip Novo”, “Equalize”, “Na Sua Estante”, “Me Adora” e “Teto de Vidro”.