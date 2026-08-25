Fiuk diz que conseguiu novo emprego após relatar crise financeira: 'Precisando de dinheiro'

Fiuk, 35, conseguiu um novo emprego, segundo contou em uma publicação em seu Instagram nesta segunda-feira (24). No vídeo, o artista registrou momentos de sua manhã e mostrou a roupa que usaria em sua suposta nova ocupação. Na legenda, usou as hashtags CLT e carteira assinada.





O novo suposto emprego de Fiuk acontece após ele alegar que estava passando por uma crise financeira e que havia sido deserdado pelo pai, o cantor Fábio Jr., 72. Ele também disse que havia rompido a relação com uma de suas irmãs, Cleo Pires, 43.





"Vocês têm noção de que eu consegui um emprego? Não estou acreditando. Eu quero mesmo é dinheiro, esse negócio de amor não está com nada. Estou precisando de dinheiro", diz Fiuk.





O artista não especificou o cargo nem o local onde está trabalhando. Em outras publicações, também havia comentado que colocou à venda seu carro, uma Mercedes C280, para conseguir pagar impostos atrasados. Ele também afirmou que precisava de aulas de educação financeira.