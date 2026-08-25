Sandra Bullock revela como os filhos lidaram com diagnóstico do marido que morreu em 2023

Sandra Bullock deu detalhes de como foI a convivência familiar nos três anos em que o marido, o fotógrafo Bryan Randall, enfrentou a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Ele morreu em agosto de 2023, aos 57 anos, após passar pelo período de adoecimento ao lado da atriz e dos dois filhos dela, Louis, de 16 anos, e Laila, de 12.