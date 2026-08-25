Toner pads: entenda o que é e como usar o produto que virou tendência no skincare 

A ideia acompanha a evolução dos tônicos, que antes eram conhecidos por suas fórmulas adstringentes, mas que agora têm papel de destaque na rotina de cuidados faciais. Uma das principais características dos toner pads é a praticidade da aplicação e da distribuição do produto de maneira mais uniforme. Eles já vêm embebidos em uma solução cosmética que combina ingredientes hidratantes, calmantes, iluminadores ou esfoliantes, dependendo da proposta da fórmula.