Mulher de 41 anos é encontrada morta dentro de casa em Castelo

Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, uma vizinha contou que foi acionada pelo companheiro da mulher, que teria encontrado o corpo. Em seguida, ela chamou a polícia.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde serão realizados exames para identificar a causa da morte. O nome da mulher não foi divulgado.