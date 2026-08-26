Premiada, peça ‘Capitu e Bentinho’ volta ao Theatro Carlos Gomes nesta semana; ingressos a partir de R$ 20

Depois de esgotar duas sessões no Theatro Carlos Gomes em abril, a peça capixaba “Capitu e Bentinho” está de volta a Vitória. O espetáculo será apresentado neste sábado (29) e domingo (30), às 19h30, com ingressos a partir de R$ 20.
Produzida pelo Grupo Teatral Caparaó, de Alegre, a montagem retorna à Capital depois de conquistar sete prêmios no 26º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. A produção venceu nas categorias de melhor espetáculo, direção, ator, atriz, iluminação, cenário e trilha sonora.
As apresentações no Espírito Santo antecedem novos passos da produção fora do Estado. Em outubro, “Capitu e Bentinho” estreia uma temporada no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, um dos tradicionais palcos da cidade. Depois, o grupo segue para uma apresentação única em São Paulo.
O espetáculo tem como protagonistas dois dos personagens mais conhecidos da literatura brasileira, Capitu e Bentinho, eternizados no romance “Dom Casmurro”, de Machado de Assis. A montagem leva a relação dos personagens para os palcos em uma produção que vem conquistando público e reconhecimento em festivais de teatro.
Capitu e Bentinho
Quando: sábado (29) e domingo (30), às 19h30
Onde: Theatro Carlos Gomes – Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro, Vitória
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), pelo Sympla