Premiada, peça ‘Capitu e Bentinho’ volta ao Theatro Carlos Gomes nesta semana; ingressos a partir de R$ 20

Depois de esgotar duas sessões no Theatro Carlos Gomes em abril, a peça capixaba “Capitu e Bentinho” está de volta a Vitória. O espetáculo será apresentado neste sábado (29) e domingo (30), às 19h30, com ingressos a partir de R$ 20.





Produzida pelo Grupo Teatral Caparaó, de Alegre, a montagem retorna à Capital depois de conquistar sete prêmios no 26º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. A produção venceu nas categorias de melhor espetáculo, direção, ator, atriz, iluminação, cenário e trilha sonora.





As apresentações no Espírito Santo antecedem novos passos da produção fora do Estado. Em outubro, “Capitu e Bentinho” estreia uma temporada no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, um dos tradicionais palcos da cidade. Depois, o grupo segue para uma apresentação única em São Paulo.