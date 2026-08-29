Homem é preso com armas e 25 kg de maconha em Linhares

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar com armas, 25 quilos de maconha e outros produtos no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). Um outro suspeito que estava com o homem fugiu com a chegada dos militares ao local.





O caso foi descoberto, segundo a polícia, por meio de uma denúncia. O homem subiu para um prédio ao ver a polícia e, ao ser questionado, disse que no local havia duas armas e drogas no guarda-roupas. Duas pistolas, uma delas com mira laser, munições, um carregador e quantia de R$ 6 mil em espécie foram apreendidos.





Durante as buscas, foram recebidas informações de que o suspeito frequentemente descia até uma construção localizada nos fundos de casa e poderia haver mais drogas escondidas. Em uma sacola havia mais drogas e materiais utilizados no tráfico. A PM contabilizou 25 quilos de maconha, 155 gramas de skunk, porções de crack e 72 comprimidos de ecstasy.





O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).