Homem é preso com armas e 25 kg de maconha em Linhares

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar com
armas, 25 quilos de maconha e outros produtos no bairro Aviso, em Linhares, no
Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). Um outro suspeito que
estava com o homem fugiu com a chegada dos militares ao local.
O caso foi descoberto, segundo a polícia, por meio de uma
denúncia. O homem subiu para um prédio ao ver a polícia e, ao ser questionado, disse
que no local havia duas armas e drogas no guarda-roupas. Duas pistolas, uma delas
com mira laser, munições, um carregador e quantia de R$ 6 mil em espécie
foram apreendidos.
Durante as buscas, foram recebidas informações de que o suspeito
frequentemente descia até uma construção localizada nos fundos de casa e
poderia haver mais drogas escondidas. Em uma sacola havia mais drogas e
materiais utilizados no tráfico. A PM contabilizou 25 quilos de maconha, 155
gramas de skunk, porções de crack e 72 comprimidos de ecstasy.
O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de
Linhares. A Polícia Civil informou que