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Apple TV aumenta os valores de suas assinaturas no Brasil; saiba os novos preços

Séries consagradas, como Ruptura, Ted Lasso e The Morning Show fazem parte do catálogo da plataforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 12:25

“Ruptura” conquistou reconhecimento da crítica e da indústria, acumulando indicações e prêmios importantes (Imagem: Reprodução digital | Apple TV)
“Ruptura” conquistou reconhecimento da crítica e da indústria, acumulando indicações e prêmios importantes Imagem: Reprodução digital | Apple TV
O Apple TV aumentou os preços de suas assinaturas nesta sexta-feira. A mensalidade do serviço de vídeo sob demanda subiu de R$ 29,90 para R$ 34,90, um aumento de 16,7%. O aumento no plano anual foi ainda maior - a assinatura foi de R$ 220 para R$ 279, um aumento de 26,8%.
Apesar do reajuste, o plano anual ainda oferece uma economia de R$ 139,80 em relação ao valor acumulado de doze meses.
O Apple One, que reúne vários serviços da empresa além do streaming de filmes e séries, por sua vez, subiu de R$ 42,90 para R$ 47,90. O pacote inclui o Apple Music, o catálogo de jogos Apple Arcade e espaço adicional para armazenamento na nuvem da Apple, o iCloud.
Esses valores já valem para novas assinaturas, mas clientes que já usavam os serviços serão notificados sobre a mudança cerca de 30 dias antes de suas próximas cobranças.
Nos Estados Unidos, a Apple também sofreu mudanças na assinatura. Lá, o plano mensal foi de US$ 12,99 para US$ 14,99 e o anual subiu de US$ 99 para US$ 119, dois aumentos inferiores aos que ocorreram no Brasil.

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