Apple TV aumenta os valores de suas assinaturas no Brasil; saiba os novos preços

Apple TV aumentou os preços de suas assinaturas nesta sexta-feira. A mensalidade do serviço de vídeo sob demanda subiu de R$ 29,90 para R$ 34,90, um aumento de 16,7%. O aumento no plano anual foi ainda maior - a assinatura foi de R$ 220 para R$ 279, um aumento de 26,8%. aumentou os preços de suas assinaturas nesta sexta-feira. A mensalidade do serviço de vídeo sob demanda subiu de R$ 29,90 para R$ 34,90, um aumento de 16,7%. O aumento no plano anual foi ainda maior - a assinatura foi de R$ 220 para R$ 279, um aumento de 26,8%.

Apesar do reajuste, o plano anual ainda oferece uma economia de R$ 139,80 em relação ao valor acumulado de doze meses.

O Apple One, que reúne vários serviços da empresa além do streaming de filmes e séries, por sua vez, subiu de R$ 42,90 para R$ 47,90. O pacote inclui o Apple Music, o catálogo de jogos Apple Arcade e espaço adicional para armazenamento na nuvem da Apple, o iCloud.

Esses valores já valem para novas assinaturas, mas clientes que já usavam os serviços serão notificados sobre a mudança cerca de 30 dias antes de suas próximas cobranças.