Prime Video anuncia série sobre Maiara e Maraisa e reality show de Boninho

O Prime Video anunciou uma série documental sobre a dupla sertaneja Maiara e Maraisa e um reality show de Boninho, ex-diretor do Big Brother Brasil. As produções começarão a ser filmadas em breve. A plataforma divulgou as novidades nesta quinta-feira (20), em evento com jornalistas e executivos na Cidade do México.

A série sobre Maiara e Maraísa vai seguir a rotina das cantoras e será dirigida por João Wainer. À luz dos preparativos para o casamento de Maraisa, a obra deve reunir visões sobre a autoimagem, opiniões da dupla sobre momentos marcantes e até um retorno ao Mato Grosso, onde elas iniciaram sua trajetória.

Head da Amazon MGM Studios para o Brasil, Felipe Tewes disse que o projeto dialoga com o filme de ficção e a série documental que o Prime Video lançará sobre a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, aos 26 anos, em acidente aéreo. O documentário será lançado em outubro.

Já "Oi, Sumido!", novo programa de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, é baseado no reality sul-coreano "EXChange", que o Prime Video já adaptou para "Love Exchange". Nele, cinco jovens ex-casais se reúnem para morar juntos e sem saber quem namorou quem.

O Prime Vídeo também divulgou outros projetos produzidos no Brasil, no Chile, no México, na Argentina e na Colômbia. A empresa diz querer investir mais de US$ 2 bilhões em originais na América Latina entre 2027 e 2030.

Entre os brasileiros, se destacam ainda um seriado com Marina Ruy Barbosa sobre o sumiço de uma moderadora de conteúdo adulto, uma série sobre a morte de PC Farias e o longa "Tiros no Escuro", sobre uma psiquiatra que investigou o caso de Mateus da Costa Meira, o Atirador do Cinema, que matou espectadores numa sessão de "Clube da Luta", em São Paulo, em 1999.

Os projetos reforçam as apostas do Prime Video em produções de "true crime", inspiradas em crimes reais.

Um dos maiores sucessos do serviço no ano passado foi "Tremembé". A série brasileira sobre a prisão para detentos famosos se tornou a mais vista do Prime Video no Brasil e já tinha confirmado seu segundo ano. Ruy Barbosa, intérprete de Suzane Von Richthofen, subiu ao palco para falar da nova temporada, ainda sem data de estreia.

"Vivemos um momento muito feliz para produções em português, e espero que o mundo todo esteja aberto a projetos brasileiros."

A morbidez ainda guia "Qué Pasó con Bonorino?", série argentina em que amigos de longa data investigam a morte de um colega, "Catedrales", série chilena sobre uma família religiosa afetada pelo assassinato da filha mais nova, e "Los Culpables", seriado produzido por Gael García Bernal sobre o juiz mexicano que julgou um caso de incêndio que, em 2009, destruiu uma creche e matou quase 50 crianças.

Também chamaram a atenção títulos como "Las Malas", filme argentino, estrelado por Karla Sofía Gascón, sobre prostitutas que veem a vida mudar após acolherem um bebê, "La Corona", adaptação de um curta colombiano que retrata o concurso de beleza anual que ocorre numa prisão feminina, e a série mexicana "Por Catálogo", sobre mulheres que usam a beleza para crescer num mundo de intrigas e redes sociais.

O Brasil e o México estiveram entre os países com mais títulos apresentados. "O que ocorre na América Latina neste momento é extraordinário -talentos, histórias, público", disse a vice-presidente internacional do Prime Video, Kelly Day. "Não estamos apostando num único país ou num único gênero. A região merece esse nível de ambição."

Quanto à formação de talentos, os planos a serem implementados seguirão iniciativas como "Brasil no Set". O projeto do Prime Video, voltado ao fomento de produtoras independentes, chegou à terceira edição em 2026, quando priorizou as regiões Norte e Nordeste.

A plataforma também produz a série brasileira "Cangaço Novo", que chegou ao segundo ano em abril, um revival da novela colombiana "Betty, A Feia" e o filme "Argentina, 1985", que venceu o Globo de Ouro de melhor filme internacional.

Embora não tenha aparecido no evento e derive de uma série americana, uma versão de "The Boys" com heróis mexicanos será lançada nos próximos anos. A série foi citada como um dos destaques de audiência na América Latina.

Kelly Day, a vice-presidente internacional, ainda mencionou o sucesso de "Off Campus", série de romance adolescente que teve o Brasil como um de seus maiores mercados.