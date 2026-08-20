Prepare o coração: estes signos ainda podem viver uma reviravolta na vida amorosa em agosto

O restante de agosto ainda reserva movimentações importantes no céu, e elas poderão mexer especialmente com a vida afetiva de alguns signos. Com Vênus em Libra colocando os relacionamentos em evidência, enquanto Saturno em Áries pede mais maturidade e responsabilidade emocional, o período favorecerá decisões que poderão mudar a dinâmica de uma relação. Para algumas pessoas, isso poderá significar uma aproximação inesperada; para outras, o momento poderá trazer clareza sobre aquilo que não faz mais sentido.