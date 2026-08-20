Envelhecimento ativo: 7 hábitos para o idoso que quer preservar autonomia e qualidade de vida

Estela Mares, docente do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que o estímulo cognitivo e a convivência social são pilares essenciais para um envelhecimento mais ativo e independente. “Atividades que desafiam a mente ajudam a preservar a memória e a capacidade de tomada de decisão. Paralelamente, a manutenção de laços sociais reduz o isolamento e incentiva a participação em atividades diárias. Essa combinação de exercícios mentais e interação social cria um ambiente propício à autonomia, retardando o declínio funcional e promovendo a qualidade de vida na terceira idade.”