Ingrid Guimarães vira alvo de confusão com flamenguistas após admitir não saber quem é Arrascaeta

Ingrid Guimarães aprendeu, de modo inesperado, que há assuntos que não se ignoram numa família flamenguista. A atriz contou que virou alvo de críticas nas redes sociais após admitir que não sabia quem era Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo e ídolo do marido, Renê Machado, e da filha, Clara.

Na confusão, Arrascaeta virou "Aspicuelta" na boca da atriz. "Outro dia eu falei que não sabia quem era Aspicuelta... como é o nome do jogador do Flamengo? Arrascaeta", brincou durante o podcast ao vivo Pequenas Doses Cavalares.

Segundo Ingrid, o marido é tão ligado ao clube que "não é que ele é Flamengo, o Flamengo é ele". A filha também entrou no coro. Em casa, os dois repetiam o nome do jogador, enquanto ela tentava entender de quem estavam falando.

A confusão não ficou restrita ao núcleo familiar. Ingrid contou que passou a ser xingada por torcedores nas redes sociais e recebeu uma espécie de sentença futebolística enviada pelo filho de uma amiga: "Diz para a tia Ingrid que a perna do Arrascaeta é maior do que a carreira dela toda".

Nem o marido saiu em defesa da atriz. "Ele é meu fã, me coloca para cima, mas nesse momento falou: 'concordo com ele'", contou. "Mexeu com o Flamengo, vira relação abusiva", brincou.

A história aconteceu em maio e foi compartilhada pela própria Ingrid nas redes sociais. "Estou sendo humilhada na minha casa porque eu não sei quem é o Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo", disse na ocasião. Segundo ela, o jogador foi apresentado em casa durante uma partida do Campeonato Brasileiro como alguém "mais famoso" do que ela -e até do que qualquer atriz da televisão.

A filha também não deixou passar. Ao ouvir a mãe admitir que não conhecia o craque uruguaio, Clara reagiu como quem considera a pergunta uma afronta: "Qualquer pessoa sabe quem é o Arrascaeta. Você é flamenguista e não sabe quem é ele?! Você é Fluminense. Você é tricolor escondida".