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Ingrid Guimarães vira alvo de confusão com flamenguistas após admitir não saber quem é Arrascaeta

Atriz conta que torcedores ficaram furiosos por ela não conhecer o craque do time e ainda chamá-lo de 'Aspicuelta'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 17:15

'Estou sendo humilhada porque eu não sei quem é o Arrascaeta', conta Ingrid Guimarães
'Estou sendo humilhada porque eu não sei quem é o Arrascaeta', conta Ingrid Guimarães Vinícius Mochizuki/25.dez.23/Divulgação e @g10dearrascaeta no Instagram
Ingrid Guimarães aprendeu, de modo inesperado, que há assuntos que não se ignoram numa família flamenguista. A atriz contou que virou alvo de críticas nas redes sociais após admitir que não sabia quem era Giorgian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo e ídolo do marido, Renê Machado, e da filha, Clara.
Na confusão, Arrascaeta virou "Aspicuelta" na boca da atriz. "Outro dia eu falei que não sabia quem era Aspicuelta... como é o nome do jogador do Flamengo? Arrascaeta", brincou durante o podcast ao vivo Pequenas Doses Cavalares.
Segundo Ingrid, o marido é tão ligado ao clube que "não é que ele é Flamengo, o Flamengo é ele". A filha também entrou no coro. Em casa, os dois repetiam o nome do jogador, enquanto ela tentava entender de quem estavam falando.
A confusão não ficou restrita ao núcleo familiar. Ingrid contou que passou a ser xingada por torcedores nas redes sociais e recebeu uma espécie de sentença futebolística enviada pelo filho de uma amiga: "Diz para a tia Ingrid que a perna do Arrascaeta é maior do que a carreira dela toda".
Nem o marido saiu em defesa da atriz. "Ele é meu fã, me coloca para cima, mas nesse momento falou: 'concordo com ele'", contou. "Mexeu com o Flamengo, vira relação abusiva", brincou.
A história aconteceu em maio e foi compartilhada pela própria Ingrid nas redes sociais. "Estou sendo humilhada na minha casa porque eu não sei quem é o Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo", disse na ocasião. Segundo ela, o jogador foi apresentado em casa durante uma partida do Campeonato Brasileiro como alguém "mais famoso" do que ela -e até do que qualquer atriz da televisão.
A filha também não deixou passar. Ao ouvir a mãe admitir que não conhecia o craque uruguaio, Clara reagiu como quem considera a pergunta uma afronta: "Qualquer pessoa sabe quem é o Arrascaeta. Você é flamenguista e não sabe quem é ele?! Você é Fluminense. Você é tricolor escondida".
Ingrid negou a acusação e rebateu: "Me respeita, garota! Gente, estou sendo muito julgada", completou.

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