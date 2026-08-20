Filha de Stenio Garcia fala de rompimento: 'Imagine ouvir que seu pai não vai falar com você?'

"Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não deem patrimônio em vida. Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir!", completou.