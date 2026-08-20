Imóvel novo ou usado: o que avaliar antes de financiar? 

A decisão entre novo e usado depende da rotina, do prazo disponível e da capacidade financeira de cada comprador. O dado de que mais de 70% dos financiamentos do SBPE envolveram usados mostra a força desse mercado, mas não transforma uma categoria na melhor escolha para todos. A comparação mais segura considera o valor aprovado pelo banco, o dinheiro necessário para a entrada, as despesas posteriores e a adequação do imóvel à vida cotidiana. É essa soma, e não apenas a idade da construção, que revela qual opção cabe no planejamento.