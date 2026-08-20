Banda cristã processa Netflix devido à animação 'Guerreiras do K-pop'

Uma banda americana de metal cristã chamada Demon Hunter está processando a Netflix e a promotora de shows AEG Presents devido a uma turnê baseada na animação "Guerreiras do K-pop".

Segundo o processo aberto na Califórnia nesta terça-feira (18), os advogados do grupo alegam que uma apresentação com o nome "K-pop Demon Hunters", título original da animação, poderia gerar confusão entre os consumidores e ofuscar a marca da banda.





Entre as supostas evidências anexadas pelos advogados da banda ao processo está um email enviado por uma pessoa que havia gastado US$ 500 (R$ 2.588) para assistir a um show do grupo em Nova York, por acreditar que se tratava de uma apresentação ligada à animação, pedindo um reembolso.





A banda Demon Hunter foi criada em 2000 e já lançou 12 álbuns. O mais recente, "There Was a Light Here", foi publicado em setembro de 2025.





O grupo também já havia registrado o nome Demon Hunter como marca antes do lançamento da animação. Com isso, a banda pede que a Netflix e a AEG Presents sejam proibidas de usar o nome "K-Pop Demon Hunters" em músicas, produtos e apresentações ao vivo, além do pagamento de uma indenização de valor não especificado.





Em maio, a Netflix anunciou uma turnê mundial para 2027, com apresentações previstas em 150 cidades. As datas e os locais dos shows ainda não foram confirmados. Já a Demon Hunter iniciará uma turnê pelos Estados Unidos em outubro deste ano.



