Banda cristã processa Netflix devido à animação 'Guerreiras do K-pop'

Uma banda americana de metal cristã chamada Demon Hunter está processando a Netflix e a promotora de shows AEG Presents devido a uma turnê baseada na animação "Guerreiras do K-pop".
Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 09:48
Uma banda americana de metal cristã chamada Demon Hunter está processando a Netflix e a promotora de shows AEG Presents devido a uma turnê baseada na animação "Guerreiras do K-pop".
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