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Fafy Siqueira anuncia fim de casamento com Fernanda Lorenzoni

Casal não está junto desde fevereiro. As duas mantêm amizade mesmo após a separação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 09:28

Fafy Siqueira (esq.) e Fernanda Lorenzoni (dir.), que terminaram o relacionamento
Fafy Siqueira (esq.) e Fernanda Lorenzoni (dir.), que terminaram o relacionamento Ronny Santos /Folhapress
A atriz Fafy Siqueira, 72, revelou que não está mais casada com a diretora Fernanda Lorenzoni, 36. Em entrevista ao podcast Nativismo, a atriz contou que as duas estão separadas desde fevereiro.
Fafy comentou que não se sentia muito confortável em tornar a separação pública, mas se sentiu inspirada a falar sobre o fim do relacionamento durante a gravação do programa. Além disso, relatou que ela e a diretora continuam amigas, embora o período tenha sido conturbado para ambas.
"Foi uma coisa bastante difícil, tanto para mim quanto para ela. Mas fechamos um ciclo e vieram momentos bastante difíceis. Eu também tive um momento complicado dentro da minha família, que foi solucionado. E veio tudo ao mesmo tempo", contou Fafy.
A atriz conheceu Lorenzoni em 2016, durante a montagem do musical "Forever Young". Em 2020, tornou o relacionamento público após declarar que a diretora estava cuidando dela devido a um acidente no qual quebrou três costelas. As duas estavam casadas desde 2021.

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