Fafy Siqueira anuncia fim de casamento com Fernanda Lorenzoni

A atriz Fafy Siqueira, 72, revelou que não está mais casada com a diretora Fernanda Lorenzoni, 36. Em entrevista ao podcast Nativismo, a atriz contou que as duas estão separadas desde fevereiro.

Fafy comentou que não se sentia muito confortável em tornar a separação pública, mas se sentiu inspirada a falar sobre o fim do relacionamento durante a gravação do programa. Além disso, relatou que ela e a diretora continuam amigas, embora o período tenha sido conturbado para ambas.

"Foi uma coisa bastante difícil, tanto para mim quanto para ela. Mas fechamos um ciclo e vieram momentos bastante difíceis. Eu também tive um momento complicado dentro da minha família, que foi solucionado. E veio tudo ao mesmo tempo", contou Fafy.