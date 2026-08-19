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O amor está no ar

Capixaba Richarlison pede Amanda Araújo em casamento em Londres

Jogador surpreendeu a influenciadora com pedido no Shangri-La The Shard; casal é pai de Richarlison Júnior, de 1 ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 09:27

Amanda Araújo é pedida em casamento por Richarlison em Londres
Amanda Araújo é pedida em casamento por Richarlison em Londres Reprodução Instagram @richarlison

Amanda Araújo foi pedida em casamento por Richarlison, atacante do Tottenham, em uma suíte de hotel em Londres. A influenciadora compartilhou fotos do pedido nas redes sociais. Amanda Araújo escreveu: "Eu disse sim" na legenda da publicação.


O atacante do Tottenham preparou a suíte do Shangri-La The Shard para o pedido. O quarto tinha velas, pétalas de rosas no chão, um arco iluminado em forma de coração e um buquê de flores. O casal jantou junto após o pedido. O hotel fica no The Shard, arranha-céu de Londres com 310 metros de altura. 


Richarlison e Amanda se conheceram em 2019 durante partidas de PUBG Mobile. Eles mantiveram contato pela internet e se encontraram pessoalmente em 2022, durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará.


O namoro foi oficializado meses depois do encontro no Ceará. Em 2025, nasceu o primeiro filho do casal, Richarlison Júnior.


O relacionamento ganhou repercussão nas redes sociais após o nascimento do filho. Eduardo Daibert, irmão de Amanda, passou a chamar o jogador de "pai do bebê" em brincadeiras publicadas na internet.

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