Capixaba Richarlison pede Amanda Araújo em casamento em Londres

Amanda Araújo foi pedida em casamento por Richarlison, atacante do Tottenham, em uma suíte de hotel em Londres. A influenciadora compartilhou fotos do pedido nas redes sociais. Amanda Araújo escreveu: "Eu disse sim" na legenda da publicação.





O atacante do Tottenham preparou a suíte do Shangri-La The Shard para o pedido. O quarto tinha velas, pétalas de rosas no chão, um arco iluminado em forma de coração e um buquê de flores. O casal jantou junto após o pedido. O hotel fica no The Shard, arranha-céu de Londres com 310 metros de altura.





Richarlison e Amanda se conheceram em 2019 durante partidas de PUBG Mobile. Eles mantiveram contato pela internet e se encontraram pessoalmente em 2022, durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará.





O namoro foi oficializado meses depois do encontro no Ceará. Em 2025, nasceu o primeiro filho do casal, Richarlison Júnior.





O relacionamento ganhou repercussão nas redes sociais após o nascimento do filho. Eduardo Daibert, irmão de Amanda, passou a chamar o jogador de "pai do bebê" em brincadeiras publicadas na internet.