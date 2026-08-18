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Memória

Laura Cardoso já foi homenageada em Vitória; relembre a passagem da atriz pelo ES

Atriz recebeu o Troféu Marlin Azul no Festival de Vitória em 2012, em momento registrado pelo Video Show, e teve seu nome homenageado pela Fafi anos depois
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 11:44

Laura Cardoso recebeu o Troféu Marlin Azul no Festival de Vitória em 2012
Laura Cardoso recebeu o Troféu Marlin Azul no Festival de Vitória em 2012 Reprodução Instagram @festivaldevitória

A morte de Laura Cardoso na noite desta segunda-feira (17) fez o capixaba revisitar uma memória especial. Em 2012, quando completava 85 anos de idade e 60 de carreira, a artista veio ao Estado para ser a grande homenageada da 19ª edição do Festival de Vitória – Vitória Cine Vídeo. A passagem pela capital capixaba foi marcada pela emoção da atriz ao receber o reconhecimento por sua trajetória.


Laura subiu ao palco da Estação Porto, no Centro de Vitória, em 8 de novembro daquele ano, para receber o Troféu Marlin Azul pelo conjunto de sua contribuição à dramaturgia brasileira. A homenagem colocou a atriz em uma lista de grandes nomes do teatro, do cinema e da televisão que já haviam sido reverenciados pelo festival capixaba, como Fernando Torres, Paulo José, Lima Duarte, Dercy Gonçalves, Patrícia Pillar, Marco Nanini, José Wilker e Marieta Severo.


O encontro de Laura Cardoso com o público capixaba ganhou ainda mais projeção porque a passagem da atriz por Vitória foi acompanhada pelo Video Show, então exibido pela TV Globo. 

Na época da homenagem, Laura já acumulava uma extensa trajetória. Nascida em São Paulo, começou a trabalhar na TV Tupi nos anos 1950 e chegou ao Festival de Vitória com mais de 50 novelas e minisséries no currículo. No cinema, sua carreira havia começado ainda na década de 1960. A homenagem capixaba reconhecia justamente essa capacidade de atravessar diferentes linguagens e gerações, mantendo uma forte identificação com o público.


A ligação simbólica da atriz com a cultura produzida no Espírito Santo não ficou restrita àquela noite. Mais de uma década depois, seu nome voltou a ocupar um espaço dedicado às artes cênicas em Vitória. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música - Fafi, no Centro da capital, batizou uma de suas turmas do Curso Técnico em Teatro de Turma Laura Cardoso.


O grupo concluiu a formação no fim de 2025, com apresentações de espetáculos teatrais na própria instituição. Assim, o nome de uma atriz que havia sido celebrada em Vitória por uma vida dedicada à interpretação passou também a acompanhar uma nova geração de artistas em seus primeiros passos profissionais.

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