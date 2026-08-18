Laura Cardoso já foi homenageada em Vitória; relembre a passagem da atriz pelo ES

A morte de Laura Cardoso na noite desta segunda-feira (17) fez o capixaba revisitar uma memória especial. Em 2012, quando completava 85 anos de idade e 60 de carreira, a artista veio ao Estado para ser a grande homenageada da 19ª edição do Festival de Vitória – Vitória Cine Vídeo. A passagem pela capital capixaba foi marcada pela emoção da atriz ao receber o reconhecimento por sua trajetória.





Laura subiu ao palco da Estação Porto, no Centro de Vitória, em 8 de novembro daquele ano, para receber o Troféu Marlin Azul pelo conjunto de sua contribuição à dramaturgia brasileira. A homenagem colocou a atriz em uma lista de grandes nomes do teatro, do cinema e da televisão que já haviam sido reverenciados pelo festival capixaba, como Fernando Torres, Paulo José, Lima Duarte, Dercy Gonçalves, Patrícia Pillar, Marco Nanini, José Wilker e Marieta Severo.





O encontro de Laura Cardoso com o público capixaba ganhou ainda mais projeção porque a passagem da atriz por Vitória foi acompanhada pelo Video Show, então exibido pela TV Globo.