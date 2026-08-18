Laura Cardoso foi um exemplo de mulher e de artista, diz Fernanda Torres





Dona de uma carreira de mais de oito décadas, Cardoso foi um dos principais nomes do teatro, da rádio e da televisão brasileiros, mas também acumulou papéis importantes nos cinemas. Além de "Terra Estrangeira", viveu personagens nos longas "Primo Basílio", de 2007, "Através da Janela", de 2000, e "Quincas Borba", de 1988.