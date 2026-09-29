Serra inicia processo de contratação de obra que vai ligar Civit à Avenida Mestre Álvaro

A Prefeitura da Serra iniciou o processo de contratação das obras de uma nova via ligando o Civit à Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho da BR 101 recentemente municipalizado. O projeto prevê a criação de um acesso entre a Avenida Norte-Sul, na altura do bairro Taquara, a antiga rodovia e também ao centro industrial.





A licitação para contratação da empresa foi aberta no mês passado e está em fase de recebimento de propostas. A abertura do certame está prevista para o dia 9 de outubro, quando também será conhecido o número de empresas participantes.





A obra está orçada em aproximadamente R$ 185,1 milhões. Os recursos estão previstos no orçamento municipal e vinculados à operação de crédito contratada pelo Município junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).





Conforme o anteprojeto disponível no Painel de Compras Públicas, a nova ligação deverá integrar áreas industriais consolidadas da Serra, como os centros industriais Civit I e II, com as Avenidas Mestre Álvaro, Norte-Sul e Civit I.





A expectativa da prefeitura é reduzir a circulação de veículos de grande porte em eixos prioritários de transporte coletivo, como a Avenida Eldes Scherrer Souza, que corta bairros da região de Laranjeiras, além de aumentar a segurança nas interseções.





Ao todo, serão implantados 8,5 quilômetros de via, sendo 3,6 quilômetros em pista dupla e cerca de 4,9 quilômetros em pista simples. O projeto também prevê uma interseção em dois níveis com a Avenida Civit I. Além de sistema de drenagem, pavimentação, sinalização, ciclovia e calçadas com acessibilidade.





De acordo com a Secretaria de Obras (Seob) da Serra, o contrato terá vigência total de 1.090 dias, período que inclui a elaboração dos projetos e a execução da obra. O início dos serviços dependerá da conclusão da licitação e da formalização do contrato.