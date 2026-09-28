Tradicional viaduto de Vila Velha passa por obras e ganha novo guarda-corpo

O tradicional viaduto de São Torquato, em Vila Velha, está passando por reforma. Os serviços incluem a substituição do antigo guarda-corpo de concreto por uma estrutura metálica, além da recuperação de trechos da passarela.
Segundo a prefeitura, após as adequações o viaduto vai receber nova pintura. Ainda de acordo com a administração municipal, as melhorias também alcançam o entorno da estrutura, como a pavimentação da Rua da Marina, na chegada à cidade, na área de orla que margeia a Baía de Vitória. O serviço contemplou um trecho de aproximadamente 120 metros de extensão por 7 metros de largura.
Localizado sobre a linha férrea em São Torquato, o viaduto é utilizado diariamente por moradores da região e foi alvo de reclamações nos últimos anos devido às condições da estrutura.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.