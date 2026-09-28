Tradicional viaduto de Vila Velha passa por obras e ganha novo guarda-corpo

Um homem identificado como Adão Vieira de Farias, 62 anos, morreu afogado na região de Córrego São Bento, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o boletim de atendimento da ocorrência, populares encontraram o corpo da vítima boiando em uma represa e acionaram a Polícia Militar na tarde deste sábado (26).





De acordo com Grete Farias, filha de Adão, ele estava pescando pela manhã. Quando deu por volta de 12h, ele foi para a casa da irmã dele almoçar. Após comer, voltou à pesca, momento em que aconteceu o afogamento.





A filha conta que não sabe o motivo, se ele pegou no sono por ter bebido e caiu na água, ou se ele passou mal. Ela lembra que dias antes ele sentiu fortes dores no peito.





Por não ter voltado para casa, a irmã de Adão e os sobrinhos dele passaram a procurá-lo aos arredores. Depois de fazer várias buscas sem sucesso, acabaram encontrando a vítima e acionando as autoridades competentes.





Segundo a filha, Adão deixa quatro filhos.





A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.