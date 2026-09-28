Muito além da frequência: o que realmente faz uma vida sexual ser saudável no casal

Um dos desafios mais comuns dentro dos relacionamentos aparece quando os parceiros possuem níveis diferentes de desejo. Um quer mais frequência. O outro, menos. Um gostaria de experimentar coisas novas. O outro prefere manter os mesmos hábitos. Um sente falta de intimidade; o outro não percebe que existe um problema.





A diferença de desejo, é algo comum e por si só, não significa que exista algo errado com um dos parceiros. O problema pode surgir quando essa diferença não consegue ser negociada e passa a produzir rejeição, cobrança, culpa ou mágoa.





O casal não precisa necessariamente ter o mesmo nível de desejo o tempo inteiro. O importante é conseguir conversar sobre a diferença sem transformar o parceiro que deseja menos em ‘problemático’ ou aquele que deseja mais em ‘tarado”.





Quando a relação sexual acontece por prazer, desejo, curiosidade, conexão ou vontade de compartilhar uma experiência, ela tende a ser vivenciada de maneira diferente daquela que acontece por medo de perder o parceiro, para evitar uma discussão ou simplesmente para cumprir uma obrigação. Isso não significa que todo encontro sexual precise começar com um desejo intenso. O desejo pode mudar durante a aproximação e a intimidade. Mas existe uma diferença importante entre dar espaço para o desejo aparecer e sentir-se pressionado a fazer sexo.





O desejo precisa de espaço e infelizmente é comum achar que o desejo sexual precisa aparecer espontaneamente para que o sexo seja bom. Ele pode ser construído, incentivado e até mesmo empurrado. Com conversas, fantasias, leituras, filmes mais sensuais…etc. Em relacionamentos longos, nem sempre o desejo surge espontaneamente. Talvez ele precise de ajuda para aparecer como o contato, o carinho, a conversa, o beijo ou outras formas de intimidade que a pessoa se identifique.





No meu consultório trabalho uma ferramenta com os casais chamada “mapa erótico” onde identifica quais gatilhos ativam psicologicamente cada um dos parceiros e como estimulam. Geralmente o gatilho de um não é o gatilho do outro.





Também ajuda com a comunicação sexual que na maioria é falha e isso é ótimo, pois temos a oportunidade de compreender que desejo e excitação podem funcionar de maneiras diferentes e que a sexualidade não precisa seguir sempre a mesma sequência. É importante diferenciar ‘não estou com vontade agora, mas tenho abertura para me aproximar e descobrir como me sinto’ de ‘não quero e estou me sentindo pressionada’. São situações completamente diferentes.





Ter uma vida sexual movimentada, saudável não significa necessariamente buscar experiências cada vez mais ousadas e nem transar todos os dias. Significa ter conexão, intimidade suficiente para perguntar ao parceiro o que ele gostaria de experimentar. Falar sobre uma fantasia. Mudar a rotina. Criar um momento de intimidade sem esperar que ele aconteça espontaneamente. Redescobrir o próprio corpo. Experimentar novas formas de carinho.