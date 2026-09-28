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Memória afetiva

Mítico, do Podpah, volta ao ES e relembra infância em Vila Velha nas redes sociais

Apresentador passou parte da infância e adolescência no município e mostrou a Praia de Itaparica, Soteco e outros lugares que fizeram parte da sua história
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 11:01

Quem acompanha Mítico, do podcast Podpah, nas redes sociais teve um passeio virtual por alguns lugares conhecidos de Vila Velha neste fim de semana. O apresentador, que passou parte da infância e da adolescência no município, revisitou a cidade e compartilhou vídeos e memórias dos anos que viveu no Espírito Santo.


Em uma publicação no Instagram, Mítico mostrou a Praia de Itaparica e relembrou uma das estratégias que usava na adolescência para matar aula e passar o dia na praia.


“Meus 15 aninhos matando aula no Ateneu, vinha pra praia, cavava a areia da praia, colocava o uniforme e a mochila dentro da areia, deixava a bike em cima”, contou. 

Mítico relembra infância em Vila Velha e mostra praias e bairros nas redes sociais
Mítico relembra infância em Vila Velha e mostra praias e bairros nas redes sociais Reprodução Instagram @mitico

O apresentador também e aproveitou para falar da gastronomia local. “A comida daqui é sensacional, tá? Comida capixaba, irmão”, afirmou.


Mítico ainda brincou com a repercussão que a viagem estava tendo entre os capixabas. Segundo ele, começou a receber mensagens de seguidores pedindo que não divulgasse tanto as belezas de Vila Velha.


“A galera tá falando assim: ‘Mano, para de divulgar, Mítico, para de divulgar o nosso bagulho’”, contou rindo, antes de completar: “Espírito Santo é incrível, mano”.

Memórias por Vila Velha

Em outro vídeo publicado durante a passagem pelo município, Mítico mostrou o Morro de Soteco, região onde morou. Nos stories, ele também revisitou algumas das casas em que viveu e contou que passou por diferentes bairros de Vila Velha.


Entre os locais citados pelo apresentador estão Soteco, Glória, Itapuã e Praia da Costa.


Hoje, o apresentador reúne 4,5 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos relacionados ao podcast, viagens, cotidiano e outros momentos da vida pessoal.

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