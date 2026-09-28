Mítico, do Podpah, volta ao ES e relembra infância em Vila Velha nas redes sociais

Quem acompanha Mítico, do podcast Podpah, nas redes sociais teve um passeio virtual por alguns lugares conhecidos de Vila Velha neste fim de semana. O apresentador, que passou parte da infância e da adolescência no município, revisitou a cidade e compartilhou vídeos e memórias dos anos que viveu no Espírito Santo.
Em uma publicação no Instagram, Mítico mostrou a Praia de Itaparica e relembrou uma das estratégias que usava na adolescência para matar aula e passar o dia na praia.
“Meus 15 aninhos matando aula no Ateneu, vinha pra praia, cavava a areia da praia, colocava o uniforme e a mochila dentro da areia, deixava a bike em cima”, contou.
O apresentador também e aproveitou para falar da gastronomia local. “A comida daqui é sensacional, tá? Comida capixaba, irmão”, afirmou.
Mítico ainda brincou com a repercussão que a viagem estava tendo entre os capixabas. Segundo ele, começou a receber mensagens de seguidores pedindo que não divulgasse tanto as belezas de Vila Velha.
“A galera tá falando assim: ‘Mano, para de divulgar, Mítico, para de divulgar o nosso bagulho’”, contou rindo, antes de completar: “Espírito Santo é incrível, mano”.
Em outro vídeo publicado durante a passagem pelo município, Mítico mostrou o Morro de Soteco, região onde morou. Nos stories, ele também revisitou algumas das casas em que viveu e contou que passou por diferentes bairros de Vila Velha.
Entre os locais citados pelo apresentador estão Soteco, Glória, Itapuã e Praia da Costa.
Hoje, o apresentador reúne 4,5 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos relacionados ao podcast, viagens, cotidiano e outros momentos da vida pessoal.