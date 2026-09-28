Mítico, do Podpah, volta ao ES e relembra infância em Vila Velha nas redes sociais

Quem acompanha Mítico, do podcast Podpah, nas redes sociais teve um passeio virtual por alguns lugares conhecidos de Vila Velha neste fim de semana. O apresentador, que passou parte da infância e da adolescência no município, revisitou a cidade e compartilhou vídeos e memórias dos anos que viveu no Espírito Santo.





Em uma publicação no Instagram, Mítico mostrou a Praia de Itaparica e relembrou uma das estratégias que usava na adolescência para matar aula e passar o dia na praia.





“Meus 15 aninhos matando aula no Ateneu, vinha pra praia, cavava a areia da praia, colocava o uniforme e a mochila dentro da areia, deixava a bike em cima”, contou.