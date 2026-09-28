Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bets no Brasil

Luana Piovani ironiza ida de Rico Melquiades a Portugal

Atriz defendeu fim das bets no país europeu e criticou famosos que divulgam jogos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 09:56

Luana Piovani alfineta Rico Melquiades após influenciador anunciar mudança para Portugal
Luana Piovani alfineta Rico Melquiades após influenciador anunciar mudança para Portugal Reprodução/Instagram @ricoofi / @luapio
Luana Piovani usou seus stories no Instagram neste domingo (27) para comemorar o fim das bets no Brasil. Em uma série de publicações, a atriz compartilhou conteúdo de internautas e fez vídeos ironizando a mudança de Rico Melquiades para Portugal.
O influenciador anunciou a ida ao país europeu horas depois das casas de apostas serem proibidas. Ele também decidiu se desculpar com a atriz, que mora em Cascais, balneário a 30 quilômetros de Lisboa. "Lulu, Lulu Piovani, quero pedir desculpas publicamente a você. Tô indo morar em Portugal. Vou ser seu vizinho", disse. "Não tem por que a gente ter essa briga na internet, a gente vai ser vizinho agora."
Luana não respondeu o ex-Fazenda. Ao invés disso, repercutiu o vídeo de Valen Bandeira, no qual a humorista brinca: "Estamos vingados, porque tudo de mal que Portugal já fez pro Brasil agora vai voltar para eles, porque Rico Melquiades está indo morar em Portugal. Vocês pegaram a Luana Piovani da gente, agora toma. Fica aí com o pior exemplar de brasileiro já desenvolvido até então."
Em vídeo, a atriz afirmou: "Eu acabei de ver o vídeo da Valen e é isso mesmo, agora Portugal vai pagar por tudo que fez pelo Brasil. Porque aquele aborto da natureza tá indo morar em Portugal."
Luana ainda disse que todos os divulgadores de bet também deveriam anunciar mudança para o país, para que Portugal "se desespere" com a onda de imigração dos influenciadores de aposta. "É praticamente uma ameaça, né?", ironizou. "E Portugal verdadeiramente se desespera e proíbe as bets. Aí sim o serviço ia ficar completo, hein? Aí o Brasil está salvando não só o Brasil como levemente Portugal também."
Na sequência, ela ainda relembrou que os divulgadores não se limitam apenas às subcelebridades da internet e listou grandes nomes do país que também se aliaram às bets. "Eu acho injusto quando se fala de bet só falar do baixo escalão, porque tem o alto escalão da bet também", disse.
"Acabei de marcar aí o Galvão [Bueno], o Luciano Huck, muita gente rica. Vini Júnior! Sei que vocês amam esse povo, mas tá na hora de começar a usar massinha cinzenta. Será que dá para amar uma pessoa que quer você se fodendo, ficando endividado?", questionou.
Por fim, ela voltou a sugerir que Portugal siga o exemplo brasileiro e proíba a prática em território nacional. "Quem sabe o governo não pensa e não faz alguma coisa pro povo português. Seria tão gentil da parte do governo."

Veja Também 

João Hilbert, filho de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, desfila na Semana de Moda de Milão

Filho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estreia em desfile internacional da Gucci

Xuxa lança a turnê 'O Último Voo da Nave', em que celebra suas várias fases na música

Xuxa manda recado ao SBT e agradece emissora: "respeito pela minha história"

Pietro Antonelli no lançamento da novela 'Quem Ama Cuida'

'Sou muito mais privilegiado do que as pessoas acham', diz Pietro Antonelli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luana piovani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda Municipal apreende mais de 20 kg de cocaína em área de mata em Cariacica
Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos e Vera Lúcia de Andrade, 44 anos morreram no acidente em Ibatiba
Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão na BR 262 em Ibatiba
O que realmente faz uma vida sexual ser saudável no casal
Muito além da frequência: o que realmente faz uma vida sexual ser saudável no casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados