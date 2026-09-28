Luana Piovani ironiza ida de Rico Melquiades a Portugal

Luana Piovani usou seus stories no Instagram neste domingo (27) para comemorar o fim das bets no Brasil. Em uma série de publicações, a atriz compartilhou conteúdo de internautas e fez vídeos ironizando a mudança de Rico Melquiades para Portugal.

O influenciador anunciou a ida ao país europeu horas depois das casas de apostas serem proibidas. Ele também decidiu se desculpar com a atriz, que mora em Cascais, balneário a 30 quilômetros de Lisboa. "Lulu, Lulu Piovani, quero pedir desculpas publicamente a você. Tô indo morar em Portugal. Vou ser seu vizinho", disse. "Não tem por que a gente ter essa briga na internet, a gente vai ser vizinho agora."

Luana não respondeu o ex-Fazenda. Ao invés disso, repercutiu o vídeo de Valen Bandeira, no qual a humorista brinca: "Estamos vingados, porque tudo de mal que Portugal já fez pro Brasil agora vai voltar para eles, porque Rico Melquiades está indo morar em Portugal. Vocês pegaram a Luana Piovani da gente, agora toma. Fica aí com o pior exemplar de brasileiro já desenvolvido até então."

Em vídeo, a atriz afirmou: "Eu acabei de ver o vídeo da Valen e é isso mesmo, agora Portugal vai pagar por tudo que fez pelo Brasil. Porque aquele aborto da natureza tá indo morar em Portugal."

Luana ainda disse que todos os divulgadores de bet também deveriam anunciar mudança para o país, para que Portugal "se desespere" com a onda de imigração dos influenciadores de aposta. "É praticamente uma ameaça, né?", ironizou. "E Portugal verdadeiramente se desespera e proíbe as bets. Aí sim o serviço ia ficar completo, hein? Aí o Brasil está salvando não só o Brasil como levemente Portugal também."

Na sequência, ela ainda relembrou que os divulgadores não se limitam apenas às subcelebridades da internet e listou grandes nomes do país que também se aliaram às bets. "Eu acho injusto quando se fala de bet só falar do baixo escalão, porque tem o alto escalão da bet também", disse.

"Acabei de marcar aí o Galvão [Bueno], o Luciano Huck, muita gente rica. Vini Júnior! Sei que vocês amam esse povo, mas tá na hora de começar a usar massinha cinzenta. Será que dá para amar uma pessoa que quer você se fodendo, ficando endividado?", questionou.