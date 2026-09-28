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Internacional

Filho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estreia em desfile internacional da Gucci

João Hilbert desfilou durante a Semana de Moda de Milão. Modelo diz que pais se emocionaram em todas as etapas do trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 09:43

João Hilbert, filho de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, desfila na Semana de Moda de Milão
João Hilbert, filho de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, desfila na Semana de Moda de Milão Reprodução Instagram João Helbert
João Hilbert, de 18 anos, estreou nas passarelas internacionais na última sexta-feira (25), durante a Semana de Moda de Milão. Fiho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, o modelo desfilou pela Gucci, uma das principais grifes italianas.
A participação marca uma nova etapa na carreira de João, que começou profissionalmente ao lado do irmão, Francisco Hilbert. Os dois são agenciados pela WAY Model, de Anderson Baumgartner, desde 2024.
Antes da estreia internacional, os irmãos participaram de campanhas publicitárias e integraram o casting da São Paulo Fashion Week.
Nas redes sociais, João compartilhou registros do desfile e recebeu mensagens dos pais. "Meu amor cresceu", escreveu Rodrigo. Fernanda também acompanhou o filho em Milão, mas não conseguiu entrar na sala do desfile por falta de convite.
Em entrevista à Vogue Brasil, João disse que os pais se emocionaram em todas as etapas do processo: "Eles choraram quando eu fui aprovado, choraram na hora do desfile. São dois chorões".

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