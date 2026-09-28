Filho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estreia em desfile internacional da Gucci

João Hilbert, de 18 anos, estreou nas passarelas internacionais na última sexta-feira (25), durante a Semana de Moda de Milão. Fiho de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, o modelo desfilou pela Gucci, uma das principais grifes italianas.

A participação marca uma nova etapa na carreira de João, que começou profissionalmente ao lado do irmão, Francisco Hilbert. Os dois são agenciados pela WAY Model, de Anderson Baumgartner, desde 2024.

Antes da estreia internacional, os irmãos participaram de campanhas publicitárias e integraram o casting da São Paulo Fashion Week.

Nas redes sociais, João compartilhou registros do desfile e recebeu mensagens dos pais. "Meu amor cresceu", escreveu Rodrigo. Fernanda também acompanhou o filho em Milão, mas não conseguiu entrar na sala do desfile por falta de convite.