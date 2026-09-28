Homem morto em perseguição levou mão à cintura antes de ser baleado em Vila Velha, diz comandante da PM

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, afirmou, nesta segunda-feira (28), que o movimento feito por Caio Abreu Rodrigues, de 33 anos, durante a perseguição em Ilha das Flores, em Vila Velha, foi interpretado pelos policiais como uma possível reação armada.





Caio morreu após ser baleado por um policial militar durante a perseguição, na manhã de domingo (27). Câmeras de videomonitoramento (veja acima) registraram parte da ocorrência e mostram o homem correndo enquanto era seguido por dois militares. A PM informou anteriormente que ele teria feito menção de estar armado antes de os policiais atirarem.





"Quando a gente desce com a arma em punho, isso é protocolar. O policial precisa estar em vantagem em relação ao cidadão a ser abordado. A ocorrência evoluiu e ele correu com a mão na cintura. Em dado momento, ele retira, o que aparenta ser um celular, e o movimento do braço vai para trás. Nós já tivemos ocorrência em que o infrator em fuga atirou para trás e matou um soldado anos atrás em Guarapari. É rápido e complexo", afirmou o comandante.





Rubim disse que não é possível afirmar, pelas imagens analisadas até o momento, se Caio estava ou não armado.