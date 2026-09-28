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Tráfico

Guarda Municipal apreende mais de 20 kg de cocaína em área de mata em Cariacica

Publicado em

28 set 2026 às 10:50
GOC apreende mais de 21 quilos de cocaína e outros entorpecentes Guarda Municipal de Cariacica

Mais de 21 quilos de cocaína foram apreendidos no domingo (27)  em uma área de mata no bairro Itaquari, em Cariacica. A ação foi feita pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Cariacica.


Segundo a Guarda, a equipe foi acionada pela Polícia Militar após receber informações de que traficantes estariam escondendo drogas na região. Na ação, que contou com cães farejadores da corporação, foram recolhidos a cocaína e outros materiais ilícitos.  

Ao todo, foram apreendidos 21,2 quilos de cocaína, 4.500 pinos da mesma droga, 21 tabletes e 79 buchas de maconha, 221 pedras de crack, 17 unidades de skank, cinco frascos de lidocaína e dez frascos de fentanil. Ninguém foi conduzido durante a ocorrência. 

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Cláudio Victor, destacou a importância da atuação conjunta da Guarda Municipal com as demais forças de segurança e o uso dos cães de faro na localização de entorpecentes escondidos em áreas de difícil acesso. 

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Violência

Dois são presos com pistola, drogas e munições em operação em Jaguaré

Publicado em 28/09/2026 às 11:05
Operação aconteceu no Córrego da Cerejeira, zona rural do município
Segundo a Polícia Civil, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre o tráfico de drogas na região Divulgação PCES | Montagem A Gazeta

Dois homens foram presos durante uma operação das forças de segurança contra o tráfico de drogas na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma pistola, grande quantidade de munições, drogas, dinheiro em espécie, um carro e uma motocicleta.


Segundo a Polícia Civil, havia mandados judiciais contra os dois homens presos, expedidos pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré. A operação foi realizada após um trabalho de inteligência que permitiu identificar e monitorar pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região.


O principal alvo da investigação, no entanto, não foi localizado. Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, ele é apontado pela corporação como um dos principais nomes da atuação do tráfico nas regiões Norte e Noroeste do Estado. As equipes continuam as buscas para localizá-lo.


A operação reúne as polícias Civil, Militar e Penal, além do Grupamento de Busca e Recaptura (Recap), e ainda está em andamento. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos, sendo que dois ainda estão pendentes de cumprimento. Os materiais apreendidos serão contabilizados e encaminhados para perícia. A investigação continua para reunir elementos que possam subsidiar o inquérito policial.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tragédia no ES

Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 28/09/2026 às 10:50
Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos e Vera Lúcia de Andrade, 44 anos morreram no acidente em Ibatiba
Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos, e Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, morreram no acidente em Ibatiba Reprodução

Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, Vera Lúcia de Andrade, de 44, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54, são as três vítimas que morreram no acidente com um ônibus de excursão na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espirito Santo. A identificação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)


Douglas era o motorista do coletivo e morava em Contagem, em Minas Gerais. Vera e Maria Aparecida eram passageiras e moravam em Belo Horizonte. Segundo a PRF, Douglas e Vera morreram no local do acidente. Maria Aparecida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.


O ônibus, que saiu de Contagem e retornava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tombou no km 151 da BR 262, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura, matando três pessoas e deixando outras 45 feridas. Os corpos foram encaminhados pela perícia da Polícia Científica para a Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante. 

Do total de feridos, dois foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: um homem de 39 anos com fratura na mandíbula e uma mulher de 34 anos com traumatismo craniano. Na Santa Casa de Misericórdia de Iúna, foram atendidas 25 vítimas no pronto socorro, em situação de urgência e emergência. Segundo o hospital, três delas foram tranferidos para unidades de referência na Grande Vitória, para onde tambem foram levados os demais feridos.


A Santa Casa de Iúna informou que alguns feridos atendidos no local já foram liberados pelos médicos, mas ficarão na unidade aguardando transporte enviado pela empresa responsável pelo ônibus ou por familiares. 

Segundo o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, uma falha mecânica pode ter causado o tombamento do ônibus. Testemunhas relataram que o veículo teria perdido o freio ao passar pela chamada Curva da Ferradura, no km 151 da rodovia.


Haase ressaltou que a informação é preliminar e que a causa do acidente ainda será investigada. Uma equipe de perícia foi encaminhada ao local para analisar as circunstâncias do tombamento e apontar o que provocou o acidente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em São Torquato

Tradicional viaduto de Vila Velha passa por obras e ganha novo guarda-corpo

Publicado em 28/09/2026 às 10:03
Viaduto de São Torquato Prefeitura de Vila Velha

O tradicional viaduto de São Torquato, em Vila Velha, está passando por reforma. Os serviços incluem a substituição do antigo guarda-corpo de concreto por uma estrutura metálica, além da recuperação de trechos da passarela. 

Segundo a prefeitura, após as adequações o viaduto vai receber nova pintura. Ainda de acordo com a administração municipal, as melhorias também alcançam o entorno da estrutura, como a  pavimentação da Rua da Marina, na chegada à cidade, na área de orla que margeia a Baía de Vitória. O serviço contemplou um trecho de aproximadamente 120 metros de extensão por 7 metros de largura.

Localizado sobre a linha férrea em São Torquato, o viaduto é utilizado diariamente por moradores da região e foi alvo de reclamações nos últimos anos devido às condições da estrutura.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Pretendia revender

Jovem é preso após furtar pares tênis de corrida em shopping de Vila Velha

Publicado em 28/09/2026 às 09:20
Homem é preso após furtar tênis em shopping de Vila Velha
Homem é preso após furtar tênis em shopping de Vila Velha Reprodução

Um jovem de 23 anos foi preso após furtar quatro pares de tênis de corrida, avaliados em R$ 1.749,96, de uma loja em um shopping no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (26).


Segundo a Polícia MilitarJoão Vitor Machado da Silva comprou uma bermuda no estabelecimento e, ao tentar deixar a loja, o sistema antifurto foi acionado. Durante uma averiguação inicial, nenhum produto foi encontrado com ele. No entanto, o alarme continuou disparando.


Questionado por um segurança do shopping, o suspeito confessou que estava com os pares de tênis dentro de uma mochila.


Aos policiais militares que atenderam à ocorrência, o suspeito relatou que pretendia vender os calçados durante a 35ª edição da Dez Milhas Garoto, que foi realizada no domingo (27).


O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado em flagrante por furto mediante fraude e encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Socorro aéreo

Mulher é intubada após sofrer queimaduras com óleo de fritura em Jaguaré

Publicado em 28/09/2026 às 09:14

Uma mulher de 43 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras provocadas por um acidente doméstico com óleo de fritura, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no domingo (27). A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com lesões no rosto, pescoço e braço esquerdo. As queimaduras também atingiram as vias aéreas e as córneas.


A mulher foi levada de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Durante o voo, ela foi submetida a uma intubação orotraqueal.


Segundo o Notaer, a paciente permaneceu estável durante todo o trajeto. Após chegar ao hospital, foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), onde uma equipe multidisciplinar especializada já aguardava para dar continuidade ao atendimento.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Combate ao tráfico

Operação apreende 132 kg de pasta base de cocaína e prende três na Serra

Publicado em 28/09/2026 às 08:02
Aproximadamente 132 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos no sábado (26)
PM apreendeu cerca de 132 quilos de pasta base de cocaína no sábado (26) Crédito: Divulgação | PMES

Cerca de 132 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos e três pessoas foram presas durante uma operação no bairro São Diogo, na Serra, no último sábado (26). Ao todo, foram encontrados 117 tabletes da droga, além de três celulares e um tablet. 


A ação foi realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), após informações de que integrantes de uma facção criminosa estariam armazenando drogas na região.


Segundo a Polícia Militar, mais detalhes sobre a apreensão serão repassados em uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28). A matéria será atualizada após a divulgação das informações.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte do ES

PM apreende mais de mil pinos de cocaína e pedras de crack em mata em Jaguaré

Publicado em 27/09/2026 às 17:59

Diversos tipos de drogas foram apreendidos na noite deste sábado (26), em uma área de mata no bairro Palmito, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Nenhum suspeito foi localizado. 


De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de um morador sobre a existência de drogas escondidas em uma área de mata próxima à estrada que liga as comunidades de Palmito e Palmitinho. Após buscas no local indicado, foram encontradas as sacolas com os entorpecentes. 


Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão e um pacote com sacolinhas utilizadas para embalagem. Ao todo, foram encontrados 1.100 pinos de cocaína, 98 pedras maiores e 41 pedras menores de crack, além de 13 pedaços de maconha, que pesaram aproximadamente 114 gramas, e duas buchas da mesma droga, com cerca de quatro gramas.


Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jaguaré.  Segundo a Polícia Civil, as drogas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), para análise e posterior incineração. O caso seguirá sob investigação.

As drogas estavam dentro de sacolas em uma área de mata
As drogas estavam dentro de sacolas em uma área de mata Divulgação - Polícia Militar
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Da Redação Multimídia

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Da Redação Multimídia
Noroeste Es

Mulher é ferida com faca durante ataque do ex-companheiro em Baixo Guandu

Publicado em 27/09/2026 às 16:56

Uma mulher foi ferida com uma faca e agredida pelo ex-companheiro na madrugada de sábado (26), no bairro Alto Guandu, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava com os netos dentro de casa no momento da agressão. O suspeito conseguiu fugir.


De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava deitada com os netos, as idades não foram divulgadas, quando o homem chegou ao imóvel e tentou forçar a entrada por uma porta de vidro. 


Quando a neta da mulher percebeu que a porta poderia quebrar e ferir o irmão mais novo e ela, rapidamente, abriu a porta. O homem entrou na casa e se dirigiu até a vítima, que estava deitada na cama.


Ele tentou golpeá-la com uma faca, mas ela usou as mãos para se proteger e sofreu um corte em uma delas. Ainda segundo a PM, o suspeito também agrediu a mulher fisicamente. Ela sofreu lesões nos lábios e na parte interna da boca. 


Após perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, o homem fugiu. Ele não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Grande Vitória

Três homens são presos com 130 kg de cocaína em galpão na Serra

Publicado em 27/09/2026 às 14:20
Três homens foram presos em flagrante com cerca de 130 quilos de cocaína em um galpão na Serra
Cerca de 130 quilos de cocaína foram apreendidos em um galpão na Serra Divulgação | Polícia Federal

Três homens foram presos em flagrante com cerca de 130 quilos de cocaína em um galpão na Serra, no sábado (26). Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), os suspeitos foram detidos por tráfico de drogas durante uma ação conjunta com a Companhia Independente de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado (CIOE), da Polícia Militar.


Os homens foram flagrados por uma equipe da CIOE dentro do galpão, onde, de acordo com as forças de segurança, estavam em posse da droga. Além da cocaína, foram apreendidos três aparelhos celulares e um tablet


* A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Loterias

Duas apostas de São Mateus batem na trave na Mega-Sena e levam R$ 73 mil

Publicado em 27/09/2026 às 12:29

Duas apostas feitas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, bateram na trave no concurso 3063 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (27). Os jogos acertaram cinco das seis dezenas e vão receber R$ 73.111,35 cada um pela Quina.


Segundo a lista de ganhadores da Caixa, as duas apostas foram registradas na lotérica Loterias O Zebrão. Ambas eram jogos simples, com seis números marcados.


As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (29), é de R$ 52 milhões. Em todo o país, 29 apostas fizeram a quina e outras 2.642 acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 1.322,81 cada uma.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
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