Guarda Municipal apreende mais de 20 kg de cocaína em área de mata em Cariacica

Mais de 21 quilos de cocaína foram apreendidos no domingo (27) em uma área de mata no bairro Itaquari, em Cariacica. A ação foi feita pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Cariacica.
Segundo a Guarda, a equipe foi acionada pela Polícia Militar após receber informações de que traficantes estariam escondendo drogas na região. Na ação, que contou com cães farejadores da corporação, foram recolhidos a cocaína e outros materiais ilícitos.
Ao todo, foram apreendidos 21,2 quilos de cocaína, 4.500 pinos da mesma droga, 21 tabletes e 79 buchas de maconha, 221 pedras de crack, 17 unidades de skank, cinco frascos de lidocaína e dez frascos de fentanil. Ninguém foi conduzido durante a ocorrência.
O secretário de Segurança e Ordem Pública, Cláudio Victor, destacou a importância da atuação conjunta da Guarda Municipal com as demais forças de segurança e o uso dos cães de faro na localização de entorpecentes escondidos em áreas de difícil acesso.