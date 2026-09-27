PM apreende mais de mil pinos de cocaína e pedras de crack em mata em Jaguaré

Diversos tipos de drogas foram apreendidos na noite deste sábado (26), em uma área de mata no bairro Palmito, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Nenhum suspeito foi localizado.





De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de um morador sobre a existência de drogas escondidas em uma área de mata próxima à estrada que liga as comunidades de Palmito e Palmitinho. Após buscas no local indicado, foram encontradas as sacolas com os entorpecentes.





Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão e um pacote com sacolinhas utilizadas para embalagem. Ao todo, foram encontrados 1.100 pinos de cocaína, 98 pedras maiores e 41 pedras menores de crack, além de 13 pedaços de maconha, que pesaram aproximadamente 114 gramas, e duas buchas da mesma droga, com cerca de quatro gramas.





Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jaguaré. Segundo a Polícia Civil, as drogas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), para análise e posterior incineração. O caso seguirá sob investigação.