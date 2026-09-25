Vai correr? Veja como fica o tempo no fim de semana na Grande Vitória

Após dias marcados por tempo nublado e chuva, o sol ganha espaço no Espírito Santo e as temperaturas sobem. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com o afastamento da frente fria em direção ao sul da Bahia, a Grande Vitória terá redução da nebulosidade e maior estabilidade no tempo neste fim de semana.





E com a realização da Corrida do Procon no sábado (26), em Vitória, e da 35ª Dez Milhas Garoto no domingo (27), com trajeto da Capital até Vila Velha, quem pretende correr ao ar livre deve ficar atento à previsão. Na Grande Vitória e nas demais regiões do Espírito Santo, o sol será predominante e não há previsão de chuva.





No sábado (26), o sol aparece entre nuvens, com temperaturas entre 19°C e 30°C. No domingo (27), com a predominância de ventos vindos do norte e a atuação de um sistema de alta pressão, as temperaturas permanecem elevadas e variam entre 19°C e 31°C.