Cooperar para impulsionar a evolução do agronegócio

O agronegócio vive uma transformação acelerada. Novas tecnologias, mudanças climáticas, oscilações de mercado e a crescente demanda por eficiência fazem com que a atualização constante seja indispensável para quem produz. Nesse cenário, aproximar o cooperado das melhores soluções deixa de ser um diferencial e passa a ser um compromisso.

A edição deste ano da Feira Agro Nater Coop confirmou, mais uma vez, a força do cooperativismo como impulsionador do agronegócio. Os resultados alcançados pelo evento, que contou com quase 11 mil clientes atendidos de cerca de 200 diferentes municípios, demonstram não apenas a relevância da feira para o setor, mas também a confiança que produtores, parceiros e empresas depositam na construção conjunta de oportunidades para o campo.

É justamente esse o papel que buscamos cumprir como forma de liderar o agro no Espírito Santo. Ao reunir empresas parceiras, especialistas, instituições de pesquisa e produtores em um mesmo ambiente, criamos oportunidades para que a inovação chegue de forma prática ao campo.