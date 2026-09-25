Cooperar para impulsionar a evolução do agronegócio

O agronegócio vive uma transformação acelerada. Novas tecnologias, mudanças climáticas, oscilações de mercado e a crescente demanda por eficiência fazem com que a atualização constante seja indispensável para quem produz. Nesse cenário, aproximar o cooperado das melhores soluções deixa de ser um diferencial e passa a ser um compromisso.
A edição deste ano da Feira Agro Nater Coop confirmou, mais uma vez, a força do cooperativismo como impulsionador do agronegócio. Os resultados alcançados pelo evento, que contou com quase 11 mil clientes atendidos de cerca de 200 diferentes municípios, demonstram não apenas a relevância da feira para o setor, mas também a confiança que produtores, parceiros e empresas depositam na construção conjunta de oportunidades para o campo.
É justamente esse o papel que buscamos cumprir como forma de liderar o agro no Espírito Santo. Ao reunir empresas parceiras, especialistas, instituições de pesquisa e produtores em um mesmo ambiente, criamos oportunidades para que a inovação chegue de forma prática ao campo.
Também é motivo de orgulho ver a diversidade do agro representada na feira. Diferentes cadeias produtivas fortalecendo um ambiente de cooperação que beneficia todo o setor. Quando o conhecimento circula e as oportunidades são compartilhadas, o desenvolvimento deixa de ser individual para se tornar coletivo.
Os negócios fechados durante o evento são importantes e movimentam a economia regional. Mas talvez o resultado mais significativo seja outro: produtores que retornam às suas propriedades com novas ideias, novas parcerias e a confiança de que estão mais preparados para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução.
Por isso, trabalhamos para criar condições para que cada cooperado tenha acesso às ferramentas necessárias para produzir melhor, com mais segurança e visão de futuro. Essa é uma das maiores forças do cooperativismo.
Cooperar é aproximar pessoas, compartilhar conhecimento e construir oportunidades. É investir no crescimento de cada produtor para fortalecer toda a cadeia do agronegócio. Com seu caráter agregador, a Feira Agro foi também uma oportunidade para que as famílias dos produtores estivessem presentes e tivessem um contato mais próximo com as tecnologias, experiências e inovações apresentadas no evento.
Quando o cooperativismo cria conexões que geram desenvolvimento, todos crescem juntos. E é esse movimento que continuará inspirando a Nater Coop.