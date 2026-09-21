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Coluna Leonel Ximenes

Megaevento internacional reúne 3 gigantes do cooperativismo do ES

Encontro vai mostrar como o setor vem ajudando a transformar a produção, os territórios e os mercados

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

21 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O café é a maior riqueza agrícola do Espírito Santo
O café é a maior riqueza agrícola do Espírito Santo Freepik

Três das principais forças do cooperativismo ligado ao café no Espírito Santo estarão reunidas em um mesmo painel para discutir os caminhos do agro capixaba: a Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo (Cafesul), a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) e a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Nater Coop).


Essas gigantes do agro capixaba estarão juntas no painel de abertura da programação da FICC 2026 – Feira Internacional do Café Conilon, que será realizada na área anexa ao Sesc, em São Mateus, entre os dias 8 e 10 de outubro.


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Com o tema “Três Caminhos, Um Propósito: Como o Cooperativismo Capixaba Gera Valor para Produtores, Comunidades e Mercados”, o painel será mediado por Vinícius Schiavo, analista de Desenvolvimento Cooperativista do Sistema OCB/ES, instituição responsável pela representação e pelo desenvolvimento do cooperativismo no Espírito Santo.


 O encontro vai colocar lado a lado diferentes experiências de atuação e mostrar como o cooperativismo vem ajudando a transformar a produção, os territórios e os mercados. 

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O painel vai apresentar também um recorte estratégico de uma das cadeias mais importantes da economia capixaba. A Cooabriel, sediada em São Gabriel da Palha, é a maior cooperativa de café conilon do Brasil e reúne mais de 9,7 mil cooperados. 


A Nater Coop, por sua vez, com mais de 25 mil cooperados e atuação no Espírito Santo, em Minas Gerais e na Bahia, atende mais de 30 mil produtores rurais. 


Já a Cafesul, sediada em Muqui, reúne pequenos produtores do Sul capixaba e tem entre seus focos a produção de cafés especiais, a sustentabilidade, a agricultura familiar e a valorização das comunidades produtoras.


A dimensão desse encontro ganha ainda mais relevância diante do peso do conilon para a economia estadual. O Espírito Santo concentra cerca de 70% da produção nacional, reúne mais de 49 mil propriedades produtoras, possui mais de 258 mil hectares cultivados e uma produção estimada superior a 14 milhões de sacas.

Marcus Magalhães, curador da feira: "Esse encontro é simbólico porque mostra a força que existe quando produção, organização e visão de futuro caminham juntas”
Marcus Magalhães, curador da feira: "Esse encontro é simbólico porque mostra a força que existe quando produção, organização e visão de futuro caminham juntas” Divulgação

“Quando colocamos Cafesul, Cooabriel e Nater Coop no mesmo palco, estamos colocando diante do público três experiências diferentes, mas que ajudam a contar uma mesma história: a do conilon capixaba que gera renda, movimenta comunidades e conquista espaço cada vez maior no mercado. Esse encontro é simbólico porque mostra a força que existe quando produção, organização e visão de futuro caminham juntas”, afirma Marcus Magalhães, curador da FICC.

SERVIÇO

Feira Internacional do Café Conilon – FICC

  • Data: 8 a 10 de outubro de 2026

  • Local: área anexa ao Sesc – São Mateus

  • Programação: painéis técnicos, rodadas de negócios, experiências de café, dia de campo, curadoria especial, música e gastronomia

  • Informações e programação completa: https://ficconilon.com.br/

  • Entrada: gratuita

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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