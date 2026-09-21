Megaevento internacional reúne 3 gigantes do cooperativismo do ES

Três das principais forças do cooperativismo ligado ao café no Espírito Santo estarão reunidas em um mesmo painel para discutir os caminhos do agro capixaba: a Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo (Cafesul), a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) e a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Nater Coop).
Essas gigantes do agro capixaba estarão juntas no painel de abertura da programação da FICC 2026 – Feira Internacional do Café Conilon, que será realizada na área anexa ao Sesc, em São Mateus, entre os dias 8 e 10 de outubro.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Com o tema “Três Caminhos, Um Propósito: Como o Cooperativismo Capixaba Gera Valor para Produtores, Comunidades e Mercados”, o painel será mediado por Vinícius Schiavo, analista de Desenvolvimento Cooperativista do Sistema OCB/ES, instituição responsável pela representação e pelo desenvolvimento do cooperativismo no Espírito Santo.
O encontro vai colocar lado a lado diferentes experiências de atuação e mostrar como o cooperativismo vem ajudando a transformar a produção, os territórios e os mercados.
O painel vai apresentar também um recorte estratégico de uma das cadeias mais importantes da economia capixaba. A Cooabriel, sediada em São Gabriel da Palha, é a maior cooperativa de café conilon do Brasil e reúne mais de 9,7 mil cooperados.
A Nater Coop, por sua vez, com mais de 25 mil cooperados e atuação no Espírito Santo, em Minas Gerais e na Bahia, atende mais de 30 mil produtores rurais.
Já a Cafesul, sediada em Muqui, reúne pequenos produtores do Sul capixaba e tem entre seus focos a produção de cafés especiais, a sustentabilidade, a agricultura familiar e a valorização das comunidades produtoras.
A dimensão desse encontro ganha ainda mais relevância diante do peso do conilon para a economia estadual. O Espírito Santo concentra cerca de 70% da produção nacional, reúne mais de 49 mil propriedades produtoras, possui mais de 258 mil hectares cultivados e uma produção estimada superior a 14 milhões de sacas.
“Quando colocamos Cafesul, Cooabriel e Nater Coop no mesmo palco, estamos colocando diante do público três experiências diferentes, mas que ajudam a contar uma mesma história: a do conilon capixaba que gera renda, movimenta comunidades e conquista espaço cada vez maior no mercado. Esse encontro é simbólico porque mostra a força que existe quando produção, organização e visão de futuro caminham juntas”, afirma Marcus Magalhães, curador da FICC.
Feira Internacional do Café Conilon – FICC
Data: 8 a 10 de outubro de 2026
Local: área anexa ao Sesc – São Mateus
Programação: painéis técnicos, rodadas de negócios, experiências de café, dia de campo, curadoria especial, música e gastronomia
Informações e programação completa: https://ficconilon.com.br/
Entrada: gratuita
Veja Também