Megaevento internacional reúne 3 gigantes do cooperativismo do ES

Três das principais forças do cooperativismo ligado ao café no Espírito Santo estarão reunidas em um mesmo painel para discutir os caminhos do agro capixaba: a Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo (Cafesul), a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) e a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Nater Coop).





Essas gigantes do agro capixaba estarão juntas no painel de abertura da programação da FICC 2026 – Feira Internacional do Café Conilon, que será realizada na área anexa ao Sesc, em São Mateus, entre os dias 8 e 10 de outubro.





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Com o tema “Três Caminhos, Um Propósito: Como o Cooperativismo Capixaba Gera Valor para Produtores, Comunidades e Mercados”, o painel será mediado por Vinícius Schiavo, analista de Desenvolvimento Cooperativista do Sistema OCB/ES, instituição responsável pela representação e pelo desenvolvimento do cooperativismo no Espírito Santo.





O encontro vai colocar lado a lado diferentes experiências de atuação e mostrar como o cooperativismo vem ajudando a transformar a produção, os territórios e os mercados.