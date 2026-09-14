Maior shopping do ES reforça monitoramento e segurança

Sorria, você está sendo filmado. O Shopping Vitória instalou dois novos totens inteligentes de monitoramento em áreas estratégicas do centro comercial, e ambos em áreas externas - um próximo ao ponto de embarque e desembarque por aplicativo (acesso E) e o outro no Parque Cultural Reserva Vitória, locais de grande circulação de clientes e visitantes.





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Os equipamentos reforçam o sistema de videomonitoramento já em operação no shopping e vai permitir a ampliação das equipes de segurança e apoio operacional do maior centro comercial do Espírito Santo.





Cada totem conta com quatro câmeras de alta definição e tecnologia Speed Dome, que permite monitoramento ampliado dos ambientes. Além das câmeras, os equipamentos têm sistema de comunicação direta com as equipes de apoio, possibilitando acionamento imediato em situações de necessidade, emergência, orientação ou suporte operacional.







