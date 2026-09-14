Maior shopping do ES reforça monitoramento e segurança

Sorria, você está sendo filmado. O Shopping Vitória instalou dois novos totens inteligentes de monitoramento em áreas estratégicas do centro comercial, e ambos em áreas externas - um próximo ao ponto de embarque e desembarque por aplicativo (acesso E) e o outro no Parque Cultural Reserva Vitória, locais de grande circulação de clientes e visitantes.
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Os equipamentos reforçam o sistema de videomonitoramento já em operação no shopping e vai permitir a ampliação das equipes de segurança e apoio operacional do maior centro comercial do Espírito Santo.
Cada totem conta com quatro câmeras de alta definição e tecnologia Speed Dome, que permite monitoramento ampliado dos ambientes. Além das câmeras, os equipamentos têm sistema de comunicação direta com as equipes de apoio, possibilitando acionamento imediato em situações de necessidade, emergência, orientação ou suporte operacional.
Além das câmeras, os totens estão equipados com um sistema de comunicação direta com as equipes de apoio, possibilitando acionamento imediato em situações de necessidade, emergência, orientação ou suporte operacional. A proposta, segundo o Shopping Vitória, é oferecer ainda mais agilidade no atendimento e fortalecer as ações preventivas já realizadas no empreendimento.
Os dois totens têm uma facilidade extra: qualquer pessoa poderá utilizá-lo para falar em tempo real com a segurança do Shopping Vitória. É só apertar um botão que está no corpo do equipamento para comunicar alguma ocorrência ou até para tirar alguma dúvida. A imagem do usuário será captada em tempo real pela central.
“É um novo modelo de segurança para áreas externas. A tecnologia tem um papel cada vez mais importante no suporte às operações e na experiência dos clientes. Os novos totens chegam para complementar uma estrutura de monitoramento já existente, ampliando a eficiência das equipes de segurança e das ações preventivas no shopping”, explica Raphael Brotto, diretor-geral do shopping.
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