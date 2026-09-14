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Para toda a família

Festival Agita reúne música, atrações circenses e programação infantil na Serra

Evento gratuito acontece de 18 a 20 de setembro, na Serra, com shows, feira de vinil e atividades para toda a família
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 16:12

Festival Agita reúne música capixaba, atrações circenses e programação infantil em três dias
Festival Agita reúne música capixaba, atrações circenses e programação infantil em três dias Divulgação / Daniel Pimenta

Música capixaba, atrações circenses, feira de vinil e atividades para crianças fazem parte da programação do Festival Agita, que acontece de 18 a 20 de setembro, no Pátio do Mestre, no Shopping Mestre Álvaro. O evento tem entrada gratuita e reúne atrações para diferentes gerações ao longo de três dias.

Entre os destaques da programação estão os shows da Sheep & Parafina e da Banda Macucos, além do espetáculo Le Peppe Circus e do projeto Disquinho Voador, que encerra o festival no domingo (20) com uma seleção de músicas infantis que marcaram as décadas de 1980 e 1990.

A programação começa na sexta-feira (18), às 18h, com o Agita Kids, que terá escultura de balões e brincadeiras. Às 20h, a banda Sheep & Parafina sobe ao palco para abrir a programação musical.

No sábado (19), as atividades começam às 14h, com pintura com canetinhas para as crianças. A partir das 15h, artistas circenses participam da programação antes do Le Peppe Circus, marcado para as 18h. O espetáculo reúne palhaços, malabaristas, acrobatas e equilibristas.

Às 19h, o público infantil ainda poderá participar de um bailinho à fantasia. A noite termina com a apresentação da Banda Macucos, às 20h30, reforçando a presença da música produzida no Espírito Santo no festival.

Domingo tem feira de vinil e viagem pela música infantil

No domingo (20), a programação começa às 14h com a Feira Capixaba do Vinil, além de atividades do Agita Kids, com pintura e brincadeiras.

Às 16h, o festival recebe o Disquinho Voador, projeto idealizado pelo DJ Fabrício Bravim que revisita músicas infantis que fizeram parte da infância de diferentes gerações.

O repertório inclui nomes como Xuxa, Paquitas, Trem da Alegria e Turma do Balão Mágico, além de raridades em vinil. A proposta é combinar nostalgia e música para criar uma experiência que aproxime pais e filhos.


O Festival Agita é gratuito, mas é necessário retirar os ingressos antecipadamente pelo site Sympla.

Confira a programação

Sexta-feira (18)
18h — Agita Kids: escultura de balões e brincadeiras
20h — Show Sheep & Parafina

Sábado (19)
14h — Agita Kids: pintura com canetinhas
15h — Interação com artistas circenses
18h — Le Peppe Circus
19h — Agita Kids: bailinho à fantasia
20h30 — Show com Banda Macucos

Domingo (20)
14h — Feira Capixaba do Vinil
14h — Agita Kids: pintura com canetinhas e brincadeiras
16h — Show com Disquinho Voador

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