Alecrim, arruda e mais: essas ervas ajudam a abrir caminhos, atrair proteção e renovar as energias

Uma das ervas mais tradicionais quando o assunto é proteção energética, a arruda é popularmente utilizada para afastar o que é considerado negativo e promover uma limpeza mais profunda. Seu uso aparece em diferentes costumes brasileiros, especialmente em banhos e defumações. Por ser uma planta considerada forte, o ideal é evitar exageros e conhecer previamente a forma adequada de utilização. O uso externo é preferível, e a planta não deve ser ingerida.