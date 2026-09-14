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Alecrim, arruda e mais: essas ervas ajudam a abrir caminhos, atrair proteção e renovar as energias

Conheça banhos, defumações e outros usos simbólicos associados à renovação e ao equilíbrio
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 15:54

Arruda, guiné, alecrim e outras ervas são comumente utilizadas quando a intenção é afastar a sensação de energia pesada (Imagem: Tamara Alessandra | Shutterstock)
Arruda, guiné, alecrim e outras ervas são comumente utilizadas quando a intenção é afastar a sensação de energia pesada Crédito: Imagem: Tamara Alessandra | Shutterstock

Quando a sensação é de energia pesada, cansaço sem explicação, irritação constante ou aquela impressão de que tudo parece estar travado, muitas pessoas recorrem às ervas como uma forma de promover limpeza e renovação energética. Dentro das tradições populares e espirituais, algumas plantas são conhecidas justamente por serem utilizadas em banhos, defumações e outros rituais de proteção.

A chamada “demanda” pode ser compreendida, dentro de diferentes tradições espiritualistas, como uma influência energética negativa ou uma carga que interfere no bem-estar de uma pessoa. Embora não exista comprovação científica de que ervas possam remover energias espirituais, seus aromas, simbolismos e o próprio ritual podem proporcionar sensação de acolhimento, relaxamento e renovação.

Abaixo, confira as principais ervas para tirar demanda e melhorar sua energia!

1. Arruda

Uma das ervas mais tradicionais quando o assunto é proteção energética, a arruda é popularmente utilizada para afastar o que é considerado negativo e promover uma limpeza mais profunda. Seu uso aparece em diferentes costumes brasileiros, especialmente em banhos e defumações. Por ser uma planta considerada forte, o ideal é evitar exageros e conhecer previamente a forma adequada de utilização. O uso externo é preferível, e a planta não deve ser ingerida.

2. Guiné

A guiné também é bastante conhecida nos rituais de limpeza e proteção. Tradicionalmente, acredita-se que ela ajude a descarregar energias densas e a fortalecer o campo energético. Em banhos ritualísticos, costuma ser combinada com outras ervas, principalmente quando a intenção é fazer uma limpeza seguida de proteção.

3. Alecrim

Além de ter um aroma marcante, o alecrim é associado à vitalidade, clareza e renovação. Por isso, pode ser uma boa opção para momentos em que, além de limpar a energia , a pessoa deseja recuperar disposição e ânimo. Seu simbolismo está muito ligado à força e à purificação, tornando-o uma alternativa mais suave para rituais de renovação energética.

4. Manjericão

Tradicionalmente relacionado à prosperidade, proteção e equilíbrio, o manjericão também pode aparecer em práticas destinadas à limpeza energética. É especialmente interessante para quem deseja transformar o ambiente depois de um período considerado pesado, trazendo uma simbologia de renovação e abertura para novas possibilidades.

A espada-de-São-Jorge é popularmente vista como uma planta de proteção contra energias consideradas negativas (Imagem: marcianelsis | Shutterstock)
A espada-de-São-Jorge é popularmente vista como uma planta de proteção contra energias consideradas negativas Crédito: Imagem: marcianelsis | Shutterstock

5. Espada-de-São-Jorge

Muito presente nos lares brasileiros, a espada-de-São-Jorge é popularmente associada à proteção . Muitas pessoas mantêm a planta em casa justamente por seu forte simbolismo de defesa contra energias consideradas negativas.

Apesar de ser bastante conhecida em práticas espirituais, é importante lembrar que algumas variedades da planta podem ser tóxicas se ingeridas, especialmente para animais e crianças. Por isso, seu uso deve ser simbólico e decorativo, mantendo a planta fora do alcance de quem possa colocá-la na boca.

6. Comigo-ninguém-pode

Outra planta tradicionalmente relacionada à proteção é a comigo-ninguém-pode. O nome popular já revela o simbolismo atribuído a ela: afastar influências indesejadas e fortalecer a proteção do ambiente. No entanto, essa planta exige bastante cuidado. Ela contém substâncias tóxicas e não deve ser ingerida nem utilizada em preparações para banho ou contato direto com a pele.

Como fazer um banho de ervas para limpeza energética?

Uma maneira tradicional de utilizar ervas em um ritual de limpeza é preparar uma infusão para o banho. Para isso, escolha ervas adequadas para uso externo, coloque-as em água quente, deixe em infusão por alguns minutos e espere a preparação amornar.

Depois do banho de higiene habitual, a infusão pode ser despejada do pescoço para baixo, mentalizando a liberação de tudo aquilo que você deseja deixar para trás. Durante o ritual, também é possível fazer uma oração ou simplesmente concentrar os pensamentos em proteção, equilíbrio e renovação.

Não é necessário utilizar muitas ervas ao mesmo tempo. Uma combinação simples pode ser mais interessante do que misturar diversas plantas sem conhecer suas propriedades.

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