Quer um lanche mais proteico? Veja 3 receitas fáceis com carne moída

Na correria do dia a dia, encontrar um lanche proteico que seja prático, saboroso e ainda contribua para uma alimentação mais equilibrada pode parecer um desafio. A boa notícia é que não é preciso recorrer sempre às mesmas opções para incluir mais proteínas na rotina. A carne moída, por exemplo, é versátil e pode ir muito além das refeições principais, aparecendo em preparos fáceis de comer entre uma atividade e outra. E o melhor, é uma alternativa para quem busca mais saciedade e ganho de massa muscular.
A seguir, confira 3 receitas de lanches proteicos com carne moída que você precisa experimentar:
1. Wrap de carne moída com queijo e alface
Ingredientes
- 2 discos de wrap
- 250 g de carne moída magra
- 2 folhas de alface
- 100 g de queijo de cabra fatiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que a carne fique bem cozida e levemente dourada. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira em fogo médio, doure os discos de wrap dos dois lados. Distribua a carne moída no centro, acrescente o queijo de cabra e aguarde derreter. Junte as folhas de alface e desligue o fogo. Dobre as laterais para dentro e enrole. Sirva em seguida.
2. Pastel assado de carne moída com milho-verde
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/3 de xícara de chá de água morna
Recheio
- 300 g de carne moída magra
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Para finalizar
- 1 gema
- 1 colher de sopa de água
Modo de preparo
Massa e recheio
Em um recipiente, misture as farinhas, o ovo, o azeite de oliva e o sal. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Sove por alguns minutos, cubra e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, aqueça o azeite de oliva em uma panela e refogue a cebola e o alho. Junte a carne moída e refogue até ficar bem dourada e soltinha. Acrescente o tomate, o milho-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.
Montagem
Divida a massa em 6 porções e abra cada uma com um rolo, formando discos. Coloque uma porção do recheio no centro, dobre a massa ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar. Disponha os pastéis em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Misture a gema com a água e pincele os pastéis. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados. Sirva em seguida.
3. Taco de grão-de-bico com carne moída e abacate
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 300 g de carne moída magra
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Polpa de 1/2 abacate cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite de oliva e o sal até obter uma massa homogênea. Divida em pequenas porções e abra cada uma com um rolo entre duas folhas de papel-manteiga, formando discos finos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure os discos dos dois lados. Ainda quentes, dobre-os delicadamente ao meio para formar o formato de taco. Após, desligue o fogo e disponha-os em uma travessa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até ficarem firmes e crocantes. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída, tempere com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Refogue até ficar bem dourada e soltinha. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Misture com o tomate, o milho-verde, o abacate, a cebolinha e o coentro. Ajuste o sal e recheie os tacos de grão-de-bico. Sirva em seguida.