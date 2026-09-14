Não fiz biometria. Vou poder votar em outubro?

Quem não se atentou ao calendário e perdeu o prazo para efetuar o cadastro da biometria na Justiça Eleitoral vai poder escolher seus representantes nas urnas normalmente em outubro. Isso porque a falta do registro não impede o exercício do voto nas eleições de 2026, desde que o título esteja em situação regular.
Na prática, o eleitor que não possui biometria cadastrada deverá comparecer à seção eleitoral, no dia da votação, levando um documento oficial com foto. Assim, poderá ser identificado e votar normalmente.
Apesar disso, vale lembrar que a biometria passou a ser obrigatória para a realização de operações eleitorais, como emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral e atualização de dados cadastrais.
A Gazeta tira suas dúvidas sobre o processo de votação sem biometria e sobre o próprio cadastro. Confira a seguir:
É possível votar sem biometria?
Sim. Se o título eleitoral estiver regular, a ausência da biometria não impede o exercício do voto.
No dia da eleição, basta comparecer ao local de votação com um documento oficial com foto, como Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.
Quando a biometria é obrigatória?
Embora não seja exigida para votar, a biometria é necessária para concluir diversos serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral. Entre eles estão:
emissão do primeiro título de eleitor;
transferência do domicílio eleitoral para outro município;
revisão ou atualização de dados cadastrais, como alteração de nome ou estado civil.
Nesses casos, o atendimento pode ser iniciado pela internet, nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), mas a coleta da biometria precisa ser finalizada presencialmente em um cartório eleitoral.
Desde o dia 7 de maio, no entanto, o serviço de coleta biométrica está suspenso e só será retomado após o pleito.
Como saber se minha biometria já está cadastrada?
O eleitor pode consultar sua situação eleitoral pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou diretamente no cartório eleitoral.
Na página inicial do Autoatendimento Eleitoral, vá em “Título Eleitoral” e selecione a opção “6. Consultar situação eleitoral”. Em seguida, informe o número do título de eleitor ou CPF ou nome completo, clique em “Entrar” e pronto. Se aparecer a mensagem “Eleitor/eleitora com biometria coletada”, é porque o cadastramento já foi realizado.
Quem preferir também consegue verificar a informação pelo e-Título. É só baixar o aplicativo e fazer login com os seus dados, seguindo as instruções. Se sua foto aparecer, significa que a identificação biométrica já foi feita.
O que é a biometria?
A biometria é o registro de características físicas únicas de uma pessoa, utilizado pela Justiça Eleitoral para aumentar a segurança da identificação dos eleitores. O cadastro inclui:
coleta das impressões digitais dos dez dedos;
fotografia digital para reconhecimento facial;
assinatura eletrônica.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o sistema reduz o risco de fraudes ao impedir que uma pessoa vote em nome de outra e também evita registros duplicados no Cadastro Nacional de Eleitores.