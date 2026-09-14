Não fiz biometria. Vou poder votar em outubro?

Quem não se atentou ao calendário e perdeu o prazo para efetuar o cadastro da biometria na Justiça Eleitoral vai poder escolher seus representantes nas urnas normalmente em outubro. Isso porque a falta do registro não impede o exercício do voto nas eleições de 2026, desde que o título esteja em situação regular.





Na prática, o eleitor que não possui biometria cadastrada deverá comparecer à seção eleitoral, no dia da votação, levando um documento oficial com foto. Assim, poderá ser identificado e votar normalmente.





Apesar disso, vale lembrar que a biometria passou a ser obrigatória para a realização de operações eleitorais, como emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral e atualização de dados cadastrais.





A Gazeta tira suas dúvidas sobre o processo de votação sem biometria e sobre o próprio cadastro. Confira a seguir: