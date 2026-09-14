Evair de Melo é favorável a classificar facções como organizações terroristas

Candidato ao Senado nas Eleições 2026, o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) disse ser favorável à classificação das facções criminosas como organizações terroristas. Para ele, os grupos “dominam territórios” e utilizam estratégias semelhantes às adotadas por organizações como Hamas e Hezbollah, o que justificaria a medida.





A discussão sobre a classificação das facções veio à tona e se intensificou no Brasil após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluir o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) em lista de grupos terroristas.





“Sou favorável a reconhecer o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho como organizações terroristas porque, efetivamente, eles operam assim”, defendeu Evair de Melo, durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (14), na sede da Rede Gazeta.





O deputado federal ainda pontuou que o debate deve ser feito de maneira internacional, visto que o Brasil tem grandes áreas de fronteiras, onde atuam as facções. Para ele, adotar medidas com outros países seria um fator inibidor de movimentações financeiras dos grupos.





“Esse reconhecimento, principalmente do PCC e Comando Vermelho, vai nos permitir uma integração da América Latina e vai ser um fator inibidor, porque vai permitir, inclusive, cortar o elo econômico, as movimentações financeiras", declarou o parlamentar.