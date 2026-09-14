Câmera em farda, prisões e IA: as propostas dos candidatos ao governo do ES para a segurança

Desestruturar a base financeira do crime organizado, investir na ampliação de tecnologias de monitoramento, ampliar a estrutura policial, promover mudanças no sistema prisional e tornar obrigatório o uso de câmeras corporais por agentes policiais. Essas são algumas das propostas dos candidatos ao governo do Espírito Santo para a área de segurança pública nas Eleições 2026.





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A Gazeta analisou os planos de governo dos cinco concorrentes e selecionou medidas com potencial de impacto para a população, considerando o alcance das ações, os possíveis custos para o Estado e o tamanho das mudanças estruturais propostas.





Para conferir cada uma das propostas de cada um dos candidatos, o eleitor também pode acessar o Compare e Vote, que permite checar os planos lado a lado, em 12 áreas estratégicas. Basta selecionar o cargo (governador ou presidente), os adversários e o tema.





Veja abaixo: