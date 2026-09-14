Operação termina com 3 presos e armas e drogas apreendidas em Jaguaré

Uma operação da Polícia Militar terminou com três homens presos e armas, munições e drogas apreendidas no bairro Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (13). Rodrigo Caldeira Ferreira, Eduardo de Jesus Boaventura dos Santos e Talisson Almeida da Silva foram encontrados em uma casa durante a ação.





Segundo a PM, os policiais faziam uma incursão por uma área de mata quando viram Rodrigo com um objeto semelhante a uma arma. Conforme a corporação, ele pulou o muro de uma residência e entrou no imóvel para tentar se esconder. Eduardo e Talisson estavam no local.





Durante a operação, foram apreendidos três revólveres com numeração raspada, 19 munições, duas porções de substância semelhante à maconha, quatro celulares e R$ 604 em dinheiro.





Em nota, a Polícia Civil informou que os três foram autuados em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devido à numeração raspada das armas. Um deles também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).