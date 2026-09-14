Incêndio atinge apartamento no Centro de Castelo

Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das chamas altas e do susto, ninguém ficou ferido.





A corporação informou que foi acionada e, ao chegar ao local, os militares entrram no imóvel pela cozinha, que estava aberta. Ao avançarem até um dos quartos, encontraram a porta entreaberta e chamas intensas saindo do cômodo.





Os bombeiros combateram o incêndio e conseguiram controlar o fogo antes que ele se alastrasse para os demais cômodos do apartamento. Segundo a corporação, não houve solicitação de perícia para o local.