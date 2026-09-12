Crianças e bebê são encontrados sozinhos dentro de casa em Muqui

O Conselho Tutelar de Muqui foi acionado. As duas meninas ficaram sob os cuidados de familiares, enquanto o menino ficou com uma babá. O motivo da diferença nos encaminhamentos não foi informado. O órgão informou que acompanha o caso.





Segundo a Polícia Civil, a mãe foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento, e o encaminhamento dado à mulher não havia sido divulgado.