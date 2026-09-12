Crianças e bebê são encontrados sozinhos dentro de casa em Muqui

Duas crianças, de 6 e 8 anos, e um bebê de 1 ano foram deixados sozinhos em casa enquanto a mãe saiu para encontrar o ex-namorado em Muqui, no Sul do Espírito Santo. O caso foi denunciado pelo pai de uma das crianças na noite de sexta-feira (11), por volta das 23h.
Segundo a Polícia Militar, o homem, de 27 anos, contou que soube da situação por meio de vizinhos, que também relataram que isso acontecia com frequência. A PM informou que o portão da residência estava trancado, mas a porta da cozinha estava apenas encostada, o que permitiu a entrada dos policiais. Cerca de 15 minutos depois, a mãe voltou para casa.
Questionada pelos policiais, a mulher afirmou que havia saído para resolver questões particulares com o ex-namorado, que pretendia retornar logo e que aquela era a primeira vez que isso acontecia.
O Conselho Tutelar de Muqui foi acionado. As duas meninas ficaram sob os cuidados de familiares, enquanto o menino ficou com uma babá. O motivo da diferença nos encaminhamentos não foi informado. O órgão informou que acompanha o caso.
Segundo a Polícia Civil, a mãe foi levada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento, e o encaminhamento dado à mulher não havia sido divulgado.
(Com informações de Carol Leal, do g1 ES)