Motorista e passageiros abandonam carro após acidente em Iúna



Um Fiat Punto branco foi abandonado pelo motorista e pelos passageiros após bater em um Volkswagen Gol vermelho na zona rural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (12).





Segundo a Polícia Militar, o motorista do Gol relatou que o condutor do Punto teria invadido a contramão e atingido o veículo dele. O licenciamento do Punto estava atrasado, de acordo com a corporação.





A Polícia Civil orientou o motorista do Gol a procurar uma delegacia para registrar uma representação contra o responsável apontado por ele. Como não houve morte nem prisão em flagrante, é necessário que a vítima manifeste interesse em registrar a representação para que o caso seja investigado.