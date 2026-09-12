Prêmio Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas de São Mateus

Ser lembrada é um dos ativos mais valiosos de uma marca, e em São Mateus as empresas que conquistaram esse espaço na memória e na preferência dos consumidores foram reconhecidas nesta sexta-feira (11), durante a 14ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).
Com o tema “Conexões que Marcam”, o evento reuniu empresários e lideranças no Cerimonial Porto dos Encantos para celebrar marcas que construíram presença no cotidiano dos consumidores e fortaleceram sua relação com o mercado local.
Pesquisa
A premiação tem como base uma pesquisa de percepção realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, entre os dias 26 e 28 de maio, que identifica as marcas mais lembradas pelos consumidores mateenses em diferentes segmentos.
O resultado traduz não apenas a capacidade de uma empresa de ser reconhecida, mas também a força de atributos como confiança, consistência, qualidade e relacionamento na construção de uma marca relevante.
A programação da noite contou com show exclusivo da banda Rocknights, além das apresentações de Carlinhos Rocha e do DJ Lebarch.
Motor de desenvolvimento
Para a diretora-regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, São Mateus e região sempre tiveram um papel fundamental na economia do Espírito Santo.
O empreendedorismo local, a diversificação produtiva e a capacidade de reinvenção deste município são exemplos de como o interior do nosso Estado é motor de desenvolvimento, e não apenas coadjuvante na história capixaba"
Maria Helena Varegas, diretora-regional da Rede Gazeta
A gerente Comercial e de Marketing da Regional Norte, Maria Elena Lani Merotto, disse que o Prêmio Gazeta Empresarial funciona como um verdadeiro termômetro da economia da cidade de São Mateus.
Quando uma marca é lembrada e reconhecida pela população, mostra que está gerando valor e construindo uma relação de confiança. E confiança no mercado significa fortalecimento do comércio local, que é o objetivo principal da TV Gazeta Norte.
Maria Elena Lani Merotto gerente Comercial e de Marketing da Regional Norte
O prefeito da cidade, Marcus Azevedo Batista, participou da festa de premiação, parabenizou a Rede Gazeta e chamou atenção para a importância do projeto
O Prêmio Gazeta Empresarial é muito importante. Valoriza nossas marcas, nossas empresas, ouvindo o que o povo mateense pensa. Parabéns a todos que fazem São Mateus acontecer!
Marcus Azevedo Batista, prefeito de Sâo Mateus
Nivaldo Mauri, diretor de Negócios do Sicoob Conexão, também esteve presente na festa e explicou por que a cooperativa sempre apoia o PGE.
A partir do momento em que o Sicoob apoia essas empresas e que elas se consolidam, temos o empresário e sua família fortalecidos. Consequentemente, também vemos os colaboradores e suas famílias fortificadas. Promover esses impactos positivos é a essência do Sicoob.
Nivaldo Mauri, diretor de Negócios do Sicoob Conexão