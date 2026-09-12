AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte do Estado

Prêmio Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas de São Mateus

Com o tema “Conexões que Marcam”, a 14ª edição do PGE reuniu empresários e lideranças no Cerimonial Porto dos Encantos

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 16:06

Públicado em 

12 set 2026 às 16:06
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Os campeões da noite com seus troféus. Fotos: Daniel Dias 

Ser lembrada é um dos ativos mais valiosos de uma marca, e em São Mateus as empresas que conquistaram esse espaço na memória e na preferência dos consumidores foram reconhecidas nesta sexta-feira (11), durante a 14ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).


Com o tema “Conexões que Marcam”, o evento reuniu empresários e lideranças no Cerimonial Porto dos Encantos para celebrar marcas que construíram presença no cotidiano dos consumidores e fortaleceram sua relação com o mercado local. 


Rosimery Bredfow,  jornalista que apresentou o evento 

Pesquisa

A premiação tem como base uma pesquisa de percepção realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, entre os dias 26 e 28 de maio, que identifica as marcas mais lembradas pelos consumidores mateenses em diferentes segmentos. 


O resultado traduz não apenas a capacidade de uma empresa de ser reconhecida, mas também a força de atributos como confiança, consistência, qualidade e relacionamento na construção de uma marca relevante.

Banda Rocknights

A programação da noite contou com show exclusivo da banda Rocknights, além das apresentações de Carlinhos Rocha e do DJ Lebarch.

Carlinho Rocha no PGE São Mateus
Carlinhos Rocha


Motor de desenvolvimento


Para a diretora-regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, São Mateus e região sempre tiveram um papel fundamental na economia do Espírito Santo.


Maria Helena Vargas, diretora-regional da Rede Gazeta

O empreendedorismo local, a diversificação produtiva e a capacidade de reinvenção deste município são exemplos de como o interior do nosso Estado é motor de desenvolvimento, e não apenas coadjuvante na história capixaba"

Maria Helena Varegas, diretora-regional da Rede Gazeta

A gerente Comercial e de Marketing da Regional Norte, Maria Elena Lani Merotto, disse que o Prêmio Gazeta Empresarial funciona como um verdadeiro termômetro da economia da cidade de São Mateus.

Maria Elena Lani Merotto, gerente Comercial e Marketing da Regional Norte 

Quando uma marca é lembrada e reconhecida pela população, mostra que está gerando valor e construindo uma relação de confiança. E confiança no mercado significa fortalecimento do comércio local, que é o objetivo principal da TV Gazeta Norte.

Maria Elena Lani Merotto gerente Comercial e de Marketing da Regional Norte

O prefeito da cidade, Marcus Azevedo Batista, participou da festa de premiação, parabenizou a Rede Gazeta e chamou atenção para a importância do projeto

Marcus Azevedo Batista, prefeito de Sâo Mateus

O Prêmio Gazeta Empresarial é muito importante. Valoriza nossas marcas, nossas empresas, ouvindo o que o povo mateense pensa. Parabéns a todos que fazem São Mateus acontecer!

Marcus Azevedo Batista, prefeito de Sâo Mateus


Nivaldo Mauri, diretor de Negócios do Sicoob Conexão, também esteve presente na festa e explicou por que a cooperativa sempre apoia o PGE.

Nivaldo Mauri, diretor de Negócios do Sicoob Conexão

A partir do momento em que o Sicoob apoia essas empresas e que elas se consolidam, temos o empresário e sua família fortalecidos. Consequentemente, também vemos os colaboradores e suas famílias fortificadas. Promover esses impactos positivos é a essência do Sicoob.

Nivaldo Mauri, diretor de Negócios do Sicoob Conexão

Veja quem mais passou pela festa:
Ronaldo Torezani, ceo Café Duarte

Emanuel Arruda Cosme, gerente supermercado Casagrande

Sandrélia Cerutti, diretora Geral Multivix São Mateus

Gilbert Canal, vice-presidente Soma Urbanismo

Confira quem mais passou pela festa de premiação do PGE nesses links / link1 / link2

Veja Também 

Premiados do PGE São Mateus

Prêmio Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas de São Mateus

Vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial Sul

Prêmio Gazeta Empresarial Sul chega aos 25 anos com festa e foco em marcas que permanecem na memória

Lançamento 17º Marcas de Valor

Marcas de Valor A Gazeta 2026: mercado conhece as empresas campeãs na pesquisa

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Wahine tem inclusão, primeira nota 10 e tetracampeã no 2º dia de competição
Imagem de destaque
Cachê de Jim Caviezel como Bolsonaro próximo ao de Joaquin Phoenix em 'Coringa': os valores pedidos por Flávio a Vorcaro para fazer 'Dark Horse'
Imagem de destaque
Ela postou, sem saber, sobre uma festa de Daniel Vorcaro no Madame Satã e sua vida sofreu um terremoto: 'Só agora entendi tudo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados