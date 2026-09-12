Prêmio Gazeta Empresarial premia marcas mais lembradas de São Mateus

Ser lembrada é um dos ativos mais valiosos de uma marca, e em São Mateus as empresas que conquistaram esse espaço na memória e na preferência dos consumidores foram reconhecidas nesta sexta-feira (11), durante a 14ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE).





Com o tema “Conexões que Marcam”, o evento reuniu empresários e lideranças no Cerimonial Porto dos Encantos para celebrar marcas que construíram presença no cotidiano dos consumidores e fortaleceram sua relação com o mercado local.



